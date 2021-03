“HA INIZIATO CON UN MESSAGGIO CORTESE E, POI, È STATA UNA ESCALATION…” - MARIA ELENA BOSCHI E LA DENUNCIA DEL SUO STALKER: "MI MOLESTAVA DA 6 MESI. SI AGGIRAVA NEI POSTI IN CUI VADO IO. RICEVEVO TANTI MESSAGGI OGNI GIORNO, ANCHE RIGUARDO ALLA MIA MORTE PURTROPPO NON È LA PRIMA VOLTA. NEGLI ULTIMI ANNI CI SONO STATI VARI EPISODI SIMILI, PIÙ O MENO GRAVI...”

Maria Teresa Meli per il "Corriere della Sera"

La capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, qualche giorno fa ha presentato una denuncia per stalking alla procura di Roma: email, telefonate, attacchi al suo profilo Instagram da un uomo che lei non conosceva personalmente.

Onorevole, da quanto la perseguitava il suo stalker?

«Da inizio settembre. Ha iniziato, come spesso accade, con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation».

Erano messaggi inquietanti?

«Intanto erano messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno. E poi sono messaggi che mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive: variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti, fino al pensiero della mia morte. Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata. La molla è stata il fatto che si recasse nei luoghi che frequento a Roma e non solo a Roma. In questi casi è bene denunciare per bloccare un ulteriore peggioramento. Non si sa mai fino a che punto possano spingersi».

Ha avuto paura per la sua incolumità fisica?

«Rispetto a molte altre donne sono sicuramente fortunata per l'attenzione che c'è sulla mia sicurezza personale, legata anche al ruolo pubblico che ricopro. Tuttavia, non sentirsi sicure nel fare una corsa da sola la mattina presto o banalmente andare a fare la spesa al supermercato non è una bella sensazione. Sei costretta a cambiare la tua quotidianità. E io sono stata anche fortunata rispetto a tutte quelle donne che hanno dovuto subire di peggio, perché, purtroppo, non sempre chi molesta si ferma alle minacce».

Le era già successo un episodio di stalking? Secondo lei un personaggio pubblico, se è donna, attira più molestatori rispetto a un uomo?

«Purtroppo non è la prima volta. Negli ultimi anni ci sono stati vari episodi simili, più o meno gravi, di cui ho sempre cercato di non parlare, anche per evitare effetti emulativi. Anche stavolta avrei evitato se la notizia non fosse finita sui giornali e non certo per causa mia.

Questa però può essere un'occasione per incoraggiare altre donne a non sottovalutare e a denunciare. Perché solo così si può cercare di porre fine alle persecuzioni. Non si deve restare inermi o aver paura di denunciare un uomo che entra in modo prepotente e violento nella propria vita. Mi rivolgo alle donne perché i numeri parlano chiaro: è molto più raro che la vittima di stalking sia un uomo».

Lei ha attirato molti hater anche sui social, e c'è chi a questo proposito la accusa perché la sua storia d'amore viene paparazzata

«Io e il mio fidanzato veniamo spesso seguiti dai fotografi che aspettano sotto casa che usciamo, e quindi, a meno di non vivere chiusi in casa, non abbiamo molta scelta. Ad ogni modo, purtroppo, gli episodi di stalking che ho subito prescindono dalla mia relazione.

Vanno avanti dal 2014, anche se con soggetti diversi. Ciò premesso, pensare che qualcuno sia legittimato per qualsiasi motivo a minacciarti e ossessionarti è assurdo e vergognoso. Finché si continuerà a pensare che le donne "se la cercano" non cambieremo mai una cultura violenta e maschilista. E lo dico con preoccupazione non tanto per me, che sono comunque fortunata perché ho più possibilità di difendermi, ma per tante donne molto più fragili e sole».

Ritiene che la legge sullo stalking sia una garanzia di sicurezza sufficiente?

«Avere questa legge, come quella sul femminicidio, è già un grande risultato. Il vero investimento però è quello sull'educazione alla parità di genere e al rispetto dell'altro in generale. Per questo, anche da ministra alle Pari opportunità, ho insistito per finanziare progetti nelle scuole. Solo superando la cultura maschilista e con il coinvolgimento anche degli uomini, fin da piccoli, potremo vincere questa battaglia».

