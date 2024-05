“HAMAS NON HA LASCIATO ALTRA SCELTA CHE RAFAH” – IL MINISTRO DELLA DIFESA ISRAELIANO, YOAV GALLANT, COMUNICA AL SUO OMOLOGO, LLOYD AUSTIN, L’INTENZIONE DI PROCEDERE CON L’OFFENSIVA SULLA CITTÀ DOVE SONO RIFUGIATI UN MILIONE E MEZZO DI SFOLLATI. L’ESERCITO ISRAELIANO LANCIA VOLANTINI PER SPOSTARE LA POPOLAZIONE E PARLA DI “OPERAZIONE TEMPORANEA E DI PORTATA LIMITATA"

GALLANT, 'HAMAS NON HA LASCIATO ALTRA SCELTA CHE RAFAH'

(ANSA) - Hamas non ha lasciato "altra scelta che cominciare l'operazione" a Rafah. Lo ha detto - secondo il suo ufficio, citato dai media - il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant al suo omologo Usa Lloyd Austin. Nella conversazione Gallant ha aggiunto che "Israele sta facendo di tutto per arrivare ad una bozza per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco temporaneo", ma "in questa fase Hamas rifiuta qualsiasi proposta che lo consenta".

LANCI DI VOLANTINI IDF SU RAFAH PER SPOSTARE POPOLAZIONE

(ANSA) - L'Idf sta lanciando nella parte est di Rafah, nel sud della Striscia, volantini che invitano la popolazione civile a spostarsi temporaneamente verso le aree umanitarie allargate, in previsioni della possibile azione militare nella città più a sud della Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare. I volantini sono in arabo e saranno affiancati da Sms, chiamate telefoniche e annunci sui media, sempre in arabo.

I volantini lanciati dall'esercito su Rafah hanno diversi colori e danno indicazioni ai civili su dove spostarsi. In quello rosso c'è anche scritto: "l'Idf sta per operare con la forza contro le organizzazioni terroristiche nell'area in cui risiedono attualmente, come ha operato finora. Chiunque si trovi nella zona mette in pericolo se stesso e i propri familiari. Per la vostra sicurezza, evacuate immediatamente nell'area umanitaria ampliata di Al-Mawasi".

In quello blu, oltre le indicazioni, è aggiunto: "l'Idf continuerà a combattere le organizzazioni terroristiche che vi usano come scudi umani. Perciò: Gaza City è una pericolosa zona di combattimento; evitare di attraversare a nord di Wadi Gaza. È vietato avvicinarsi alle recinzioni di sicurezza est e sud".

TANK ISRAELIANI AMMASSATI VICINO AL VALICO DI RAFAH

IDF, L'EVACUAZIONE DA RAFAH EST RIGUARDA 100.000 PERSONE

(ANSA-AFP) - L'esercito israeliano ha annunciato che sta evacuando circa 100.000 persone dalla parte orientale di Rafah, in vista di un previsto assalto di terra nella città meridionale della Striscia di Gaza. "La stima è di circa 100.000 persone", ha detto ai giornalisti un portavoce militare rispondendo a chi gli chiedeva quante persone sarebbero state evacuate. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 1,2 milioni di persone sono attualmente rifugiate a Rafah

IDF, 'A RAFAH OPERAZIONE TEMPORANEA E DI PORTATA LIMITATA'

(ANSA) - Un'operazione "temporanea" e di "portata limitata". Così l'esercito israeliano ha descritto l'avvio dell'operazione di spostamento dei civili dalla parte est di Rafah nel sud della Striscia. "Abbiamo avviato un'operazione su scala limitata per l'evacuazione temporanea delle persone che - ha detto un portavoce militare - vivono a Rafah est". Secondo alcuni dati nell'area della città ci sono attualmente centinaia di migliaia di sfollati palestinesi.

