“HANNO AMMAZZATO PABLO” – A UCCIRE IL POETA CILENO PABLO NERUDA, IL 23 SETTEMBRE 1973, SAREBBE STATA UNA TOSSINA. È QUANTO EMERGE DALLE ANALISI EFFETTUATE DA UN POOL INTERNAZIONALE DI ESPERTI, CHE PERÒ NON SONO TUTTI D'ACCORDO SUGLI ESITI DELLO STUDIO – IL NIPOTE DEL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA: “NERUDA È STATO ASSASSINATO DA AGENTI DELLO STATO CILENO” – LA MORTE, AVVENUTA 12 GIORNI DOPO IL GOLPE DEL GENERALE PINOCHET, ERA STATA UFFICIALMENTE ATTRIBUITA A UN CANCRO ALLA PROSTATA E…

Estratto dell'articolo di Sara Gandolfi per www.corriere.it

salvador allende con pablo neruda 1

Le ulteriori analisi effettuate da un pool internazionale di esperti sui resti del poeta cileno Pablo Neruda hanno confermato la presenza di una tossina che ne avrebbe causato la morte il 23 settembre 1973.

Ad affermarlo, in un’intervista rilanciata oggi dalla stampa locale, è la stessa famiglia del premio Nobel per la Letteratura, anticipando in questo modo la diffusione pubblica dei risultati ufficiali delle analisi […]

Il nipote di Pablo Neruda Rodolfo Reyes e l’avvocato Elizabeth Flores

«Adesso sappiamo che il clostridium botulinum non avrebbe dovuto essere presente nelle ossa di Neruda e che è stato assassinato nel 1973 da agenti dello Stato cileno», ha detto il nipote, Rodolfo Reyes. Il batterio era stato individuato per la prima volta nel 2017 da un gruppo di esperti che avevano avanzato l’ipotesi di un avvelenamento ed avevano messo in dubbio la versione ufficiale che parlava di un decesso derivato da un inesorabile cancro alla prostata.

Una morte, quella di Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto (il vero nome di Neruda), avvenuta dopo appena 12 giorni dal golpe del generale Augusto Pinochet che mise fine in Cile all’esperienza democratica del presidente Salvador Allende. […]

pablo neruda

Lunedì scorso, però, è venuta a galla la vera motivazione del nuovo rinvio al prossimo 15 febbraio (cioè a domani). Gli esperti che stanno analizzando il possibile avvelenamento — da tempo denunciato dall’autista di Neruda — sono in disaccordo. Devono stabilire se il batterio trovato nell’organismo del poeta nel 2017 è tossico, e quindi provare o smentire il suo omicidio per ragioni politiche. […]

rodolfo reyes nipote di neruda roberto ippolito delitto neruda cover

pablo neruda 5 pablo neruda 4 augusto pinochet pablo neruda 1