21 apr 2024 12:48

“HANNO FATTO PORCATE AI MIEI FIGLI, È UN PAESE DI BARBARI” – DE LUCA SHOW A “LA REPUBBLICA DELLE IDEE”. IL GOVERNATORE CAMPANO IMBUFALITO PER LE ACCUSE DI FAMILISMO: “I MIEI FIGLI SONO ANDATI A LAVORARE ALL'ESTERO, PIERO HA FATTO L'EMIGRANTE PER 11 ANNI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PROPRIO PERCHÉ AVEVA IL PADRE SINDACO E IN QUESTO PAESE DI IPOCRITI NON POTEVA LAVORARE. CI SONO FIGLI DI NOMI IMPORTANTI CHE SONO COGLIONI...”