“HO IL CUORE NERO E ME NE FREGO” – SPUNTA UN VIDEO DI MARCELLO DE ANGELIS IN CONCERTO, CON LA SUA BAND, “270BIS”, AL PIPER DI ROMA, TRA SALUTI ROMANI E INNI AL VENTENNIO: L’ATTUALE CAPO DELLA COMUNICAZIONE DELLA REGIONE LAZIO CANTAVA UNA CANZONE DEDICATA A BENITO MUSSOLINI E CLARETTA PETACCI (“CLARETTA E BEN”), CON UN TESTO DIFFICILMENTE EQUIVOCABILE - VIDEO CHE SEGUE ALLA POLEMICA SULLA CANZONE ANTI-SEMITA “SETTEMBRE NERO”, DEL 1981. PASSI QUELLA PER PASSIONE GIOVANILE, MA IN QUESTO CASO IL CONCERTO È DEL 2016. SI DIMETTERÀ O CONTINUERÀ A PARAGONARSI A GIORDANO BRUNO? – IL POST CON IL CANDELABRO “YULE”, CARO ALLE SS - VIDEO + TESTO

«Io ho il cuore nero, e me ne frego e sputo in faccia al mondo intero». Canta, tra saluti romani e inni sul ventennio, Marcello De Angelis insieme ai 270 bis al Piper di Roma. È il 2016 e in un video pubblicato su youtube e scovato da Fanpage, si vede il capo della comunicazione della Regione Lazio mentre canta un brano dedicato a Benito Mussolini e Claretta Petacci.

È solo l’ultima vicenda che coinvolge De Angelis. Perché poi ci sono le frasi antisemite. Quel testo di “Settembre Nero” scritto dal capo della comunicazione della Regione Lazio per i 270 bis e che ha scatenato prima il Pd e poi lo sdegno della comunità ebraica, causando una bufera all’interno della Regione. Una nuova bufera, dopo quella della «riscrittura» della Strage di Bologna.

«Il testo della canzone Settembre Nero risale a un periodo della mia vita in cui non mi riconosco. A rileggere quelle parole oggi provo imbarazzo e orrore, così come oggi non riscriverei altre canzoni realizzate in passato. Negli ultimi vent’anni la mia vita è radicalmente cambiata, anche e soprattutto grazie alla mia esperienza umanitaria in Croce Rossa. […] Sono consapevole che il testo di quella canzone possa provocare ancora oggi offese e sofferenza. Non posso purtroppo tornare indietro e cancellare il passato. Posso solo impegnarmi ogni giorno per riparare».

Ma ieri, emersi i dettagli del testo che coinvolgono De Angelis, c’è stata una sollevazione vera e propria. «Ripudiamo i luoghi comuni dell'antisemitismo e le vergognose distorsioni della verità storica» aveva scritto sui suoi canali social il presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun, commentando la canzone […]

E adesso spunta il video con l’esibizione di De Angelis insieme ai 270 bis al Piper. Non è finita qui.

Il deputato dem Emanuele Fiano pubblica sui social un’altra vicenda che coinvolge il capo della comunicazione della Regione Lazio. «Dice Marcello #DeAngelis […]che lui non è più quello di una volta […[ Peccato che il portavoce della regione guidata dal Partito di Giorgia Meloni, nel Dicembre dello scorso anno postasse questa foto con gli auguri…sapete cos’è quel candelabro?

Un candelabro chiamato Yule, offerto come omaggio dal criminale Heinrich Himmler ai camerati delle SS per il capodanno, lo facevano produrre da prigionieri di Dachau alla fabbrica Allach.

I nazisti dovevano accenderlo il 21 Dicembre per il solstizio, seguendo la passione himmleriana. Tu guarda strano, gli auguri di De Angelis dell’anno scorso sono per il 21 Dicembre. E allora dillo cosa sei, abbi il coraggio delle tue idee, ti piace ancora Himmler?, ti riconosci nel nazismo? Porti avanti quelle tradizioni? Cosa vuol dire che non sei più quello delle canzoni antisemite se poi fai gli auguri il 21/12 con il porta candela delle SS? Non avete neanche il coraggio».

Un attacco frontale a De Angelis che arriva anche da altri esponenti Pd. Il segretario Pd Lazio Daniele Deodori e Mario Ciarla, Capogruppo Pd della Regione Lazio attaccano: «Solo ieri De Angelis si giustificava di essere cambiato negli ultimi venti anni e di aver abbandonato le sue posizioni antisemite. Oggi scopriamo che a dicembre 2022 ancora inneggiava a Himmler e all'Olocausto. […]

IL TESTO DI “CLARETTA E BEN”, DEI 270 BIS

Su svegliatevi, riscuotetevi

Vado in cielo come una bandiera

Come un'aquila tra le nuvole

Che riaffiora dalla memoria

Forse è un inno o solo un sogno

Il ricordo di una canzone

Ma ora sale, sai, come il ritmo

Di una marcia dentro al mio cuore

Han ballato sui loro corpi

Han sputato sul loro nome

Han nascosto le loro tombe

Ma non li possono cancellare

Puoi vederli, sai, sono tutti qui

Con le braccia levate al sole

Sono tutti qui, io li vedo

Piovon fiori su Piazzale Loreto

È una piazza piena di sogni

Un'armata di cari amici

Mille anime di caduti

Ma nel ricordo non li hanno uccisi

Sono i giovani di Acca Larenzia

E i ragazzi in camicia nera

I fratelli di Primavalle

Ed i martiri dell'Emilia

E ora sono qui, son per sempre qui

Son tornati a marciare ancora

Dalle carceri, dalle foibe

Dagli scrigni della memoria

Mille innanzi a me, mille dietro

E altri mille per ogni lato

È difficile, ma ci credo

Piovon fiori su Piazzale Loreto

Piovon fiori su Piazzale Loreto

E io ho il cuore nero

E tanta gente mi vorrebbe al cimitero

Ma io ho il cuore nero

E me ne frego e sputo in faccia al mondo intero

Ma io ho il cuore nero

E tanta gente mi vorrebbe al cimitero

Ma io ho il cuore nero

E me ne frego e sputo in faccia al mondo intero

Ehi-ah-la, ehi-ah-la, ehi-ah-la-la

Ehi-ah-la, ehi-ah-la, ehi-ah-la-la

Ehi-ah-la, ehi-ah-la, ehi-ah-la-la

Ehi-ah-la, ehi-ah-la, ehi-ah-la-la

