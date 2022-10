“HO FATTO IL COMITATO NORD PER EVITARE LO SFASCIO TOTALE DELLA LEGA” - NEL SUO ARRIVO AL SENATO, UMBERTO BOSSI LANCIA IL PRIMO SILURO ALLA GESTIONE SALVINI DEL CARROCCIO: “LA LEGA L'HO FATTA IO E MI DISPIACEVA DI VEDERLA DISTRUGGERE. IL COMITATO HA IL COMPITO DI METTERE SULLA RETTA VIA…”

umberto bossi e matteo salvini

(ANSA) - "Sono emozionato come al primo giorno di scuola, è sempre un piacere". Lo ha detto Umberto Bossi, alla Camera per la prima seduta della nuova legislatura, accompagnato dal figlio Renzo. "Adesso purtroppo c'è l'economia che non va, quindi la prima soluzione, e anche per tutta la legislatura, sarà la soluzione alla crisi economica. Non è che è povera l'Italia, il problema grave è che è povero tutto il mondo". Con Salvini tutto bene? "Sì, ho fatto il comitato nord, che ha il compito di mettere sulla retta via e di evitare lo sfascio totale della Lega. L'ho fatta io e mi dispiaceva di vederla distruggere".

matteo salvini e umberto bossi