15 mar 2024 13:14

“HO UN’IDEA PER ZAIA” – MATTEO SALVINI VUOLE SPEDIRE IN EUROPA IL “DOGE”, PER TOGLIERSI DI MEZZO UN COMPETITOR INTERNO: “MI PIACEREBBE CHE FOSSE RIELETTO IN VENETO. MA SE CIÒ NON ACCADRÀ, POTREBBE FARE TUTTO QUELLO CHE VUOLE. SE PORTIAMO A CASA L'AUTONOMIA, LE OLIMPIADI, LE RISTRUTTURAZIONI E ALTRI PROGETTI, VISTO CHE NEI PROSSIMI ANNI MOLTE INIZIATIVE PASSANO PER L'EUROPA, DICIAMO CHE SAREBBE UTILE UN DIFENSORE DEL VENETO IN TERRA D'EUROPA…”. OFFERTA GIÀ DECLINATA DA ZAIA...