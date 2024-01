“HO SOLTANTO USUFRUITO DI UN DIRITTO INALIENABILE” – ROBERTO VANNACCI SI DIFENDE DALLE ACCUSE DI AVER LAVORATO SOLO 6 GIORNI SU 42 DA QUANDO HA OTTENUTO IL NUOVO INCARICO A ROMA: “È TUTTO FALSO. ACCUSE INESISTENTI. HO USUFRUITO DEI GIORNI DI LICENZA CHE AVEVO GIÀ PROGRAMMATO. LE ACCUSE DI FONTI DELLA DIFESA AL ‘FOGLIO’? NON AMO FARE DEDUZIONI. PERÒ RICORDO CHE QUANDO MI HANNO NOTIFICATO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE…”

Estratto dell’articolo di Marco Gasperetti per www.corriere.it

«Su 42 giorni ne ha lavorati 6. O meglio è stato formalmente in ufficio per 6 giorni. Fulgido esempio di servitore indefesso dello Stato». Parole durissime, se non sprezzanti, contro il generale Roberto Vannacci.

Le ha scritte il quotidiano Foglio riportando fonti della Difesa che non sono state smentite. […] «È tutto falso e dubito persino che la fonte sia la Difesa – spiega Vannacci —. Se andate a leggere le dichiarazioni del ministro Crosetto che aveva fatto a suo tempo, vi renderete conto che le accuse sono inesistenti.

Io mi sono presentato alla nuova sede di Roma […] il 4 dicembre del 2023 e poi ho usufruito dei giorni di licenza che avevo programmato per motivi familiari ben prima del nuovo incarico. Lo stesso ministro ha confermato che la licenza è stata presa prima della designazione».

Ma non poteva spostarla la licenza […]?

«Secondo le nostre normative le licenze non possono essere trasformate o monetizzate […] – risponde l’alto ufficiale — ho soltanto usufruito di un diritto inalienabile. Non capisco dunque queste false accuse. Come sempre il giornalista che ha scritto queste cose esprime la più grande sciatteria perché non sa di che cosa parla però ne parla».

[…] lei non se l’è posta qualche domanda?

«Non amo fare deduzioni. Però ricordo che quando mi hanno notificato il provvedimento disciplinare, il provvedimento è stato annunciato prima alla stampa e poi a me stesso. Sono state scritte informazioni sbagliate, io non so da che fonti, e dunque chi legge trarrà le sue deduzioni. Non io. E se dovessi trarre qualche deduzione le terrei per me stesso».

Per quale motivo?

«Perché non interessano agli altri». […] « […] Ma c’è una cosa ancora più esecrabile».

Quale?

«Si è speculato sulla licenza che il diritto di ogni lavoratore. Dunque, che cosa si voleva dimostrare? Che chi lavora non deve usufruire della licenza o delle ferie maturate?».

La fonte della Difesa, riportata dal quotidiano «Il Foglio», accusandola di aver lavorato solo 6 giorni su 42, la etichetta ironicamente come “fulgido esempio di servitore indefesso dello Stato”. Come risponde?

«Non credo che sia una fonte della Difesa a dire una cosa del genere. Questa è invece una deduzione del giornalista».

La Difesa non ha smentito la dichiarazione.

«Anche se fosse fonte della Difesa sarebbe comunque esecrabile. Io la licenza l’ho maturata e dunque decido quando è opportuno usufruirne. […] sto solo usufruendo di un diritto garantito dalla nostra bellissima Costituzione repubblicana».

