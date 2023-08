GLI “HOBBIT” SONO AL GOVERNO E I MUSEI ITALIANI SI ADEGUANO – ALLA GALLERIA NAZIONALE DI ARTE MODERNA DI ROMA ARRIVA UNA MOSTRA DEDICATA A TOLKIEN, GRANDE AMORE DI GIORGIA MELONI E DEGLI EX MSI - NEL 1993 LA DUCETTA PARTECIPÒ A UNA RIEDIZIONE DEI CAMPI HOBBIT, E LE CITAZIONI DEL SIGNORE DEGLI ANELLI SI SPRECANO. LA SORELLA, ARIANNA, DOPO LA VITTORIA DISSE CHE L’AVREBBE ACCOMPAGNATA “SUL MONTE FATO A GETTARE L’ANELLO” - PINO INSEGNO, AL COMIZIO DI CHIUSURA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE, PRONUNCIÒ IL DISCORSO DI ARAGORN AI “FIGLI DI ROHAN” – VIDEO

La mostra Tolkien Uomo/ Professore/Autore che si aprirà a novembre 2023 e fino a gennaio 2024 alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, diretta da Cristiana Collu, affondano in un terreno carissimo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La destra italiana amò John Ronald Reuel Tolkien dai primi Anni 70 quando apparve la prima traduzione in italiano de Il Signore degli Anelli […]: la visione di un mitico e puro mondo antico, legatissimo alla tradizione, che si contrappone idealmente alla modernità e alla globalizzazione.

[…] Per capire il legame meloniano con quel retaggio, basta ricordare il messaggio su Facebook dedicato da Arianna Meloni alla sorella subito dopo la vittoria: «Sei stata quella che ha sacrificato di più. A me l’orgoglio di essere tua sorella. Ti accompagnerò sul monte Fato a gettare quell’anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia».

Chiarissima anche la citazione di Pino Insegno presentando Giorgia Meloni la sera della chiusura della campagna elettorale nel settembre 2022: «Figli di Rohan, fratelli miei, popolo di Roma, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Oggi combattiamo. Sono qui per presentare una donna straordinaria...».

Da ragazza Giorgia Meloni partecipò nel 1993 a una riedizione dei Campi Hobbit già apparsi nel 1977 […]. Un retroterra culturale, quello tolkeniano […], che incuriosì sotto campagna elettorale anche una grande firma del New York Times del calibro di Jason Horowitz […].

Ed ora ecco la mostra Tolkien annunciata dal ministro Gennaro Sangiuliano a luglio e che ora spiega: «Tolkien è oggi giustamente considerato una delle personalità più cospicue della narrativa mondiale, ben al di là del genere fantasy in cui più volte si è cercato di “recintare” la sua opera.

In realtà parliamo di un accademico, filologo, ma soprattutto creatore di mondi inventati. Fu un cattolico convinto che esaltava il valore della tradizione e della comunità cui si appartiene. Un vero conservatore, verrebbe da dire.

Penso che la sua opera apra il cuore alla visione di qualcosa che va oltre la prosaicità del quotidiano. Simboli universali e senza tempo, valori che ci sussurrano dentro. Tolkien riassume tutto con una celebre frase ne Il Signore degli Anelli: “Le radici profonde non gelano....”».

La mostra verrà curata da Oronzo Cilli, membro della Tolkien Society britannica, unico italiano ad aver vinto il Best Book ai «Tolkien Society Awards», presidente dell’associazione Collezionisti Tolkeniani Italiani, e da Alessandro Nicosia, da anni organizzatore e realizzatore di mostre […].

La mostra è allestita in occasione del cinquantenario della scomparsa di Tolkien, morto appunto nel 1973 e nato nel 1892. L’Università di Oxford […] ha già concesso il suo patrocinio riconoscendo «l’alto valore scientifico e divulgativo della mostra».

Nella rassegna […] verranno sottolineati i tanti legami di Tolkien con l’Italia. Per esempio il suo dichiararsi «innamorato della lingua italiana», come si legge in una sua lettera che verrà messa in mostra, il suo essere stato un dantista membro della Oxford Dante Society dal 1945 al 1955.

Poi ecco le cronache dei suoi viaggi […] nel 1955 (Venezia e Assisi) e nel 1966 (Stromboli, Civitavecchia e di nuovo Venezia). E poi ci sarà la ricostruzione dei tanti contatti, diretti e indiretti, che Tolkien ebbe con un gran numero di intellettuali italiani: con Benedetto Croce e Attilio Momigliano, col filosofo, storico e partigiano Alessandro Passerini d’Entrèves, con lo scrittore e saggista Tommaso Gallarati Scotti, col linguista e filologo Lorenzo Minio-Paluello.

[…] La mostra documenterà, in una chiave pop, tutto ciò che Tolkien ha ispirato nel cinema, nell’arte, nella musica e nel mondo dei fumetti, e poi altre curiosità e aneddoti della sua vita. Verranno coinvolti molti studiosi di Tolkien di fama interazionale.

[…] I visitatori troveranno materiali originali […], documenti, ricostruzioni della sua produzione letteraria e accademica. Quindi un Tolkien a tutto tondo, sottratto […] al solo capitolo della sua produzione fantastica.

E la chiave politica? Così assicurano i curatori: «Non sarà una celebrazione politica e chi spera in questo rimarrà fortemente deluso. Non ci si vuole appropriare di Tolkien, che non appartiene che a lui stesso e ai suoi cari, ma solo raccontare e introdurre un autore dei nostri tempi capace di raccontare il Mito come i grandi narratori del passato»

Conclude il ministro Gennaro Sangiuliano: «Tolkien ha prodotto qualcosa di antichissimo e di nuovo allo stesso tempo, cioè una mitologia universale. I suoi libri, tradotti in decine di lingue, trasmettono generazione dopo generazione il valore della solidarietà umana, della difesa della comunità e dell’identità, oltre che della natura». Per polemiche, dibattiti e confronti appuntamento a novembre.

