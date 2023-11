“LE IENE LASCINO FARE AI MEDICI I MEDICI” – L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI SI SCAGLIA CONTRO LA TRASMISSIONE MEDIASET PER I LORO SERVIZI SUL PLASMA IPERIMMUNE: “QUANDO SONO ENTRATI IN QUESTIONI SANITARIE, ALMENO IN UN PAIO DI CASI HANNO PRESO GRANDI CANTONATE” – LA RISPOSTA DI DAVIDE PARENTI: “NON SIAMO MEDICI (COME LEI RECLAMA) MA NON SIAMO STUPIDI E IN QUESTI MESI ABBIAMO PARLATO CON TANTI MEDICI CHE NON LA PENSANO COME LEI…” – LA CONTROREPLICA DI BASSETTI

Ancora una volta @redazioneiene invadono il campo scientifico senza alcuna competenza. Basti pensare che dedicarono oltre 20 trasmissioni per sostenere il metodo Stamina. Sbagliando non si impara… pic.twitter.com/xq1Yu1NKgj — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) November 22, 2023

matteo bassetti legge il suo libro in spiaggia

MATTEO BASSETTI CONTRO LE IENE: "NON SIETE MEDICI, BASTA"

Estratto da www.adnkronos.com

"Siamo di nuovo al metodo Iene. Ieri sera è andato in onda un servizio in cui dicono che io sarei contro il plasma iperimmune, per cui entrano dove io sto lavorando", "con una telecamera ti aspettano dietro un angolo e ti fanno vedere degli articoli scientifici". Esordisce così in un video postato su X Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando un servizio delle Iene che lo vede protagonista.

"La domanda che io mi pongo è questa: loro dicono che io nel libro li ho attaccati sul plasma iperimmune. E in effetti Le Iene mi pare che di cantonate ne abbiano prese parecchie. A Stamina, il metodo che si è rivelato altamente inefficace, hanno dedicato 21 puntate […]. Dopodiché, loro spingevano sull'utilizzo del plasma iperimmune nelle forme gravi" di Covid.

plasma

"[…]i servizi delle Iene di quel periodo erano su gente che arriva veramente disperata, all'ultimo stadio in terapia intensiva e gli davano il plasma iperimmune e resuscitava. Non è così. Il plasma iperimmune in quel tipo di pazienti non funziona e lo ha chiaramente dimostrato uno studio italiano, che io ho citato e che si chiama studio Tsunami. Dopodiché sono state fatte altre pubblicazioni […]".

"Ma attenzione […] perché il plasma iperimmune non è […] un farmaco a costo zero. Ci vogliono donatori, bisogna organizzare e il tutto non è così semplice. Le Iene la devono piantare di fare continue invasioni di campo", incalza Bassetti, rimarcando nel commento al post: "Sbagliando non si impara…". "Lascino fare ai medici i medici", invita infine nel video. "Quando sono entrati nelle questioni sanitarie, almeno in un paio hanno preso delle grandi cantonate. Dopodiché - conclude - questo modo di inseguire la gente mentre sta lavorando sinceramente lo trovo veramente di cattivo gusto".

A proposito della risposta delle Iene, Oscar Wilde diceva : “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio”. pic.twitter.com/cSdGbmd80l — Matteo Bassetti (@ProfMBassetti) November 23, 2023

davide parenti

LE IENE: LA RISPOSTA DELLA TRASMISSIONE AL DOTT. MATTEO BASSETTI

Da www.iene.mediaset.it

«Caro Prof. Bassetti, non siamo medici (come lei reclama) ma non siamo stupidi e in questi mesi abbiamo parlato con tanti medici che non la pensano come lei. Ha passato due anni a sostenere che il plasma iperimmune non funzionava, e adesso deve ricredersi.

E fortunatamente dichiara (cosa che non ha mai fatto prima) che se usato entro i primi 5 giorni “può avere un ruolo”. Anche gli antibiotici se non li si usa per tempo e nel giusto modo non servono a nulla.

matteo bassetti foto di bacco (1)

Adesso lei puntualizza: “Ma attenzione, il plasma iperimmune non è, come viene detto, un farmaco a costo zero”. Caro professore, non c’è niente che costa zero. Sicuramente costa 10 volte meno di una cura monoclonale prodotta da una multinazionale farmaceutica.

Il plasma iperimmune è stato donato dalle persone guarite, che hanno prodotto anticorpi che sono serviti a guarire altre persone. Il costo di questo procedimento è 80/100 euro a sacca. Per una cura completa servono mediamente 4 sacche.

meme su matteo bassetti

Il Prof. Bassetti dice: “Ci vogliono donatori, bisogna organizzare e non è così semplice”. Anche per andare a comprare un’aspirina in farmacia bisogna organizzarsi. Lasci fare ai medici dell’ospedale pubblico di Padova, che si sono organizzati benissimo e che hanno distribuito plasma iperimmune a 1500 esseri umani, non andando contro la scienza, curando un sacco di persone e disobbedendo a chi in questi anni di covid li ha combattuti da giornali e reti televisive unificate. Fortunatamente oggi il virus sembra essere molto meno aggressivo, ma alla prossima pandemia, che nessuno si augura, questo sistema di cura dovrà esser preso in considerazione più seriamente. Lascio di seguito i link degli articoli sul funzionamento del sangue iperimmune pubblicati dalle più importanti riviste scientifiche.

(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.05.24.22275478v3; https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2209502; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13498).

MATTEO BASSETTI - PINOCCHI IN CAMICE

“Non è mai troppo tardi”, recitava il maestro Alberto Manzi. Speriamo.».

Davide Parenti – Le Iene

matteo bassetti a controcorrente 3 DAVIDE PARENTI - LE IENE DAVIDE PARENTI LE IENE meme sulla canzoncina si vax di pregliasco, crisanti e bassetti 1 coronavirus plasma 2 matteo bassetti canta si si si vacciniamoci matteo bassetti alberto matano foto di bacco (4)