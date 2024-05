“LE IENE? VERGONIAMOCI PER LORO” – MARCO TRAVAGLIO CHIUDE LA POLEMICA CON LA TRASMISSIONE DI ITALIA 1 PER IL SERVIZIO SU CHICO FORTI: “MI ACCUSANO DI VOLER OCCULTARE CIÒ CHE HO DETTO SU FORTI AD ‘ACCORDI E DISACCORDI’ (INFATTI LA PUNTATA INTEGRALE È SULLE PIATTAFORME DISCOVERY E TV LOFT). SE HANNO DOVUTO RIMUOVERE IL VIDEO DAL LORO SERVIZIO È PERCHÉ L'HANNO RUBATO SENZA AVERE IL PERMESSO DI DISCOVERY E LOFT NÉ PAGARE I DIRITTI” – IL COMUNICATO DI “LOFT”

MARCO TRAVAGLIO A OTTO E MEZZO

1. BIBI A SUA INSAPUTA

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

[...] Le autorevoli Iene mi accusano di voler occultare ciò che ho detto su Forti ad Accordi e Disaccordi (infatti la puntata integrale è sulle piattaforme Discovery e Tv Loft). Se hanno dovuto rimuovere il video dal loro servizio è perché l'hanno rubato senza avere il permesso di Discovery e Loft né pagare i diritti che ora verseranno. Vergogniamoci per loro.

2. IL COMUNICATO DI LOFT

MARCO TRAVAGLIO SU CHICO FORTI - DICEMBRE 2020

Le Iene accusano Marco Travaglio di non voler far sapere ciò che aveva dichiarato ad Accordi e Disaccordi nella puntata su Nove del 18 maggio sul caso Forti (quando la puntata integrale è sulle piattaforme Discovery e TvLoft già dal 19 maggio u.s.).

Se hanno dovuto rimuovere stralci del nostro programma dal loro servizio è perché li avevano presi senza i necessari permessi. Senza alcuna richiesta formale a Loft Produzioni - come indicatogli anche da Warner Bros. Discovery - e senza pagare i diritti di utilizzo per la messa in onda su Italia 1 del 21 maggio che ora dovranno, giustamente, versare a noi.

LoftTv

