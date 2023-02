“IERI AL CONSIGLIO EUROPEO GIORGIA MELONI È STATA VIGOROSA, EFFICACE, RISPETTATA E COSTRUTTIVA” - UN ALTO FUNZIONARIO EUROPEO SPIFFERA L’ESITO DEI LAVORI DEL VERTICE UE CONCLUSOSI LA NOTTE SCORSA: “PENSO ABBIA FATTO DELLE OTTIME OSSERVAZIONI, HA ASCOLTATO, HA ESPRESSO UNA POSIZIONE, NON CONDIVISA, MA PRESENTATA SEMPRE CON UNA MODALITÀ RISPETTABILE” - LA DUCETTA MOLLA UNO SGANASSONE ALL’EUROPA: “LA REDISTRIBUZIONE DEI MIGRANTI È UNO SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE, GLI ACCORDI NON HANNO FUNZIONATO”

(ANSA) - BRUXELLES, 10 FEB - La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni nel proprio intervento sui migranti ieri al Consiglio europeo "è stata piuttosto vigorosa, molto efficace, rispettata e costruttiva. Penso abbia fatto delle ottime osservazioni, ha ascoltato, ha espresso una posizione, non condivisa, ma presentata sempre con una modalità rispettabile". E' quanto ha sottolineato un alto funzionario europeo riferendosi ai lavori del vertice Ue conclusosi la notte scorsa.

Quella delle Ong, ha osservato la stessa fonte, "naturalmente è una questione. Il tema della ricerca e del soccorso è un problema per l'Italia come lo è per la Germania e per Malta, con vedute diverse", ha spiegato ancora il funzionario. Ma Meloni nel suo intervento "ha sempre mantenuto il rispetto" degli altri "anche se con alcune opinioni molto differenti sui movimenti migratori. Grazie a un incontro trilaterale con l'Italia si è riusciti a concordare sul linguaggio" delle conclusioni.

MELONI, LA REDISTRIBUZIONE DEI MIGRANTI NON FUNZIONA

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La redistribuzione dei migranti "è uno specchietto per le allodole, dopo di che gli accordi finora non solo sono stati volontari ma non hanno funzionato". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles.