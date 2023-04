“IGNAZIO LA RUSSA È UN POVERACCIO E IL GOVERNO È FASCISTA” – LUCIANA CASTELLINA, 93ENNE PRESIDENTE ONORARIA DELL’ARCI, RANDELLA A DESTRA E (NON) A MANCA ALLA VIGILIA DEL 25 APRILE – I SINISTRELLI PREDICANO UN LINGUAGGIO “POLITICAMENTE CORRETTO”, MA QUANDO SI TRATTA DI ATTACCARE SI SENTONO LIBERI DI DIRE DI TUTTO: “LA RUSSA DICE DELLE BESTIALITÀ, LA MELONI È PIÙ INTELLIGENTE. MI STUPISCE CHE…”

Luciana Castellina, presidente onoraria dell’Arci, in partenza a Salerno per il 25 aprile, dice oggi a La Stampa che il governo Meloni è apertamente fascista e che Ignazio La Russa è un «poveraccio» che dice «bestialità». Per questo la Liberazione, secondo lei, ha un sapore particolare:

«Questa volta è un 25 aprile speciale, per la prima volta lo celebriamo con un governo apertamente fascista. E lo dicono loro, non noi». Per la 93enne «Ci sono quelli come La Russa che sono dei poveracci e dicono delle bestialità. Meloni è più intelligente. Preferisce liquidare il discorso dicendo che sono cose del passato e che è ora di parlare di altro».

Riguardo la Costituzione che, secondo il presidente del Senato, non sarebbe antifascista, Castellina è caustica: «Su La Russa e gli altri dico soltanto: peggio per loro. Mi stupisce, invece, che ci siano giovani che hanno votato per FdI. Vorrei capire che idea hanno del fascismo e dell’antifascismo […]».

