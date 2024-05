7 mag 2024 14:50

“ILARIA SALIS? NON HO SIMPATIA PER CHI VA FUORI E COMMETTE REATI” - IGNAZIO LA RUSSA INTERVIENE SUL CASO DELLA “CACCIATRICE DI NAZISTI” DETENUTA NELLE CARCERI DI ORBAN IN UNGHERIA – “LA CANDIDATURA? E’ LECITA. L'UNICA COSA CHE HO APPREZZATO NELLA SALIS È STATA LA SCELTA DI CORRERE CON ALLEANZA VERDI E SINISTRA DOVE È PIÙ DIFFICILE ESSERE ELETTA RISPETTO AL PD, PERÒ IN UN PARTITO PIÙ VICINO ALLE SUE IDEE. TANTO DI CAPPELLO PER LA COERENZA”