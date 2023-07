17 lug 2023 15:03

“ILLY CAFFÈ? NO, BEVO TE’ E CONSUMO YOGURT SCADUTI. MA SONO ANCORA VIVO” - RICCARDO ILLY, DA SINDACO DI TRIESTE, RIFIUTO’ LA SCORTA E CONTINUÒ A GIRARE IN MOTO, NONOSTANTE L’ORDIGNO ZEPPO DI CHIODI ESPLOSO DAVANTI A CASA: “GIRAVO ARMATO” - "I DUE ANNI DA DEPUTATO? SPRECATI A SCHIACCIARE BOTTONI. ELLY SCHLEIN? UNA IATTURA PER IL PD A CUI FARÀ PERDERE MOLTI VOTI. TROVO SURREALE CHE L’ABBIANO ELETTA I PASSANTI..." - LA PREVISIONE SBAGLIATA SU RENZI DOPO LA SCONFITTA AL REFERENDUM ("RISORGERA' COME L'ARABA FENICE"): "UNA DELLE TANTE, NON L'UNICA"