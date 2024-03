17 mar 2024 08:00

Da www.tgcom24.mediaset.it DONALD TRUMP IN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY "Gli immigrati in alcuni casi non sono persone secondo me. Ma non posso dirlo perché la sinistra radicale dice che è una cosa terribile da dire". Lo afferma Donald Trump definendo gli immigrati "animali". L'ex presidente parla poi della corsa alla Casa Bianca: "Se non sarò eletto sarà un bagno di sangue per il Paese". Infine l'attacco a Biden: "È una minaccia per la democrazia, è un incompetente". donald trump si dirige verso l ufficio del procuratore generale donald trump arriva all ufficio del procuratore generale di new york