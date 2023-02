AL VOTO PER LE REGIONALI GLI ITALIANI HANNO PREFERITO IL TELEVOTO DI SANREMO – COME SI SPEGA IL CROLLO DELL'AFFLUENZA IN LOMBARDIA E LAZIO? IL POLITOLOGO D'ALIMONTE: “SI SA DA MESI CHE VINCERÀ IL CENTRODESTRA E SCATTA UN MECCANISMO DI ASTENSIONE” – PREGLIASCO (YOUTREND): “GLI ELETTORI PERCEPISCONO DI AVER VOTATO DI RECENTE PER LE POLITICHE E NON TORNANO ALLE URNE CON FACILITÀ” – IN GIRO PER I SEGGI DI ROMA: “IN SETTIMANA ERAVAMO TUTTI SU SANREMO, SABATO SERA CI SIAMO RICORDATI DELLE REGIONALI. ORA CHI VOTO, MENGONI?”