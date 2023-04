MACRON, LA SPINA NEL FIANCO DELL’ALLEANZA ATLANTICA – IL PRESIDENTE FRANCESE, DI RITORNO DAL VIAGGIO IN CINA, DICHIARA CHE L’EUROPA NON DEVE “METTERSI A SEGUIRE GLI STATI UNITI” E RICICCIA IL CONCETTO DI “AUTONOMIA STRATEGICA”: “SIGNIFICA AVERE PUNTI DI VISTA CONVERGENTI CON GLI STATI UNITI, MA CHE SI TRATTI DELL’UCRAINA, DEL RAPPORTO CON LA CINA O DELLE SANZIONI, VUOL DIRE AVERE UNA STRATEGIA EUROPEA. NON VOGLIAMO ENTRARE IN UNA LOGICA DI BLOCCO CONTRO BLOCCO” – IL CREMLINO: “PARIGI È SCHIERATA, NON RIVENDICHI IL RUOLO DI MEDIATORE”