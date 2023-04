“TRAVAGLIO È UN MISOGINO E NON LO SCOPRIAMO OGGI” - LA VIGNETTA DI NATANGELO SU LOLLOBRIGIDA SCATENA MARIA ELENA BOSCHI: “PUR DI MOSTRIFICARE UN POLITICO CHE NON GLI PIACE PASSA SOPRA A TUTTO E TUTTI E ATTACCA IN MODO IGNOBILE ANCHE FAMILIARI CHE NON C’ENTRANO NULLA. VERSO ELLY SCHLEIN È PARTITA UNA CAMPAGNA D’ODIO CHE NULLA HA A CHE VEDERE CON LE SUE IDEE E, GUARDA CASO, CON TRAVAGLIO IN PRIMA LINEA” - AL CORETTO S’AGGIUNGE IL VIGNETTISTA DI CASA MELONI, FEDERICO “OSHO” PALMAROLI: “A ME NATANGELO PIACE MA A DIFFERENZA DI ALTRE OCCASIONI NON ME LA SENTO DI DIFENDERLO, È ANDATO TROPPO OLTRE. DOVEVA ESSERE STOPPATO”