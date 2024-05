28 mag 2024 12:44

“È INGIUSTO NON POTER USARE LE VOSTRE ARMI IN RUSSIA” – MENTRE IN EUROPA LITIGANO, I RUSSI AVANZANO E ZELENSKY SI LAMENTA: “LE LIMITAZIONI FAVORISCONO L'AVANZATA DELLE FORZE RUSSE IN UCRAINA. STANNO DIETRO IL CONFINE, SPARANO E NON POSSIAMO RISPONDERE. COSÌ I NOSTRI MILITARI DEVONO ARRETRARE..." - IL PRESIDENTE UCRAINO DETTA L'AGENDA A BIDEN: "DEVE ESSERE PRESENTE AL SUMMIT DI PACE IN SVIZZERA, LA SUA ASSENZA "SAREBBE UN REGALO A PUTIN" - "LA RUSSIA NON È SOLA, L'IRAN DÀ MISSILI E NON SOLO DRONI..." - L'ULTIMO SCAZZO BORRELL-SALVINI