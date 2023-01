19 gen 2023 11:40

“SULLE INTERCETTAZIONI NON VACILLEREMO" - IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO NON TENTENNA NELLA SUA CROCIATA PER LIMITARE GLI “ABUSI” NELL’USO DELLE INTERCETTAZIONI: “NON ESITEREMO SU QUESTA FORMA DI ABUSO CHE FA FINIRE SUI GIORNALI CONVERSAZIONI DI PERSONE ESTRANEE ALLE INDAGINI, MAGARI SELEZIONATE E MANIPOLATE” - POI L'ATTACCO: “CREDIAMO VERAMENTE CHE LA MAFIA PARLI AL TELEFONO? UN MAFIOSO VERO NON PARLA NÉ AL TELEFONO, NÉ AL CELLULARE, PERCHÉ SA CHE C'È IL TROJAN, NÉ IN APERTA CAMPAGNA PERCHÉ CI SONO I DIREZIONALI” - POI PERÒ SI CORREGGE