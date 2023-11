SCHERZO TELEFONICO A GIORGIA MELONI: TRADUZIONE INTEGRALE E COMMENTO



Giorgia Meloni è stata vittima lo scorso 18 settembre dello scherzo telefonico di un impostore spacciatosi per il presidente della Commissione dell’Unione Africana. A parlare era in realtà “Vovan & Lexus“, il… pic.twitter.com/ww6RUcJUll — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) November 1, 2023

GIORGIA MELONI AL TELEFONO

SCHERZO TELEFONICO A MELONI SULL'UCRAINA DICE: "HO ALCUNE IDEE, STO ASPETTANDO IL MOMENTO"

Estratto da www.repubblica.it

In questo estratto dei 13 minuti di scherzo telefonico dei comici russi Vovan e Lexus, al secolo Vladimir Kuznetsov e Aleksej Stoljarov, Meloni dopo aver ammesso stanchezza per il conflitto in Ucraina, la sensazione di essere vicini al momento in cui tutti capiscano che c'è bisogno di una via d’uscita rivela: “[…] Ho alcune idee su come gestire questa situazione, ma sto aspettando il momento giusto per provare a presentare i miei pensieri.

meme sullo scherzo telefonico dei comici russi vladimir kuznetsov e aleksej staljerov a giorgia meloni 1

La controffensiva dell’Ucraina potrebbe non andare come previsto. […] il conflitto potrebbe durare molti anni se non troviamo una soluzione. Il problema è trovare una soluzione accettabile per tutti senza aprire altri conflitti. Tu sai cosa penso della Libia? Potremmo parlarne per ore…” . A domanda su Bandera, la presidente del Consiglio risponde: “Non capisco la domanda, l’Ucraina sta facendo quello che deve fare e la sosterremo”.

SCHERZO A MELONI, LA PREMIER AMMETTE: “MACRON NON MI RISPONDE AL TELEFONO”

Estratto da www.ilriformista.it

Una telefonata vera ma con il finto presidente dell’Unione Africana Azali Assoumani. E’ lo scherzo, fatto il 18 settembre scorso, dei comici russi Vladimir Kuznetsov e Aleksei Stoliarov, meglio conosciuti come Vovan e Lexus, alla presidente del Consiglio italiana.

i comici russi lexus e vovan 1

Nel corso della conversazione Meloni ha ammesso che alcuni leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, non rispondono alle sue telefonate. Il duo ha spiegato che Meloni si è lamentata soprattutto dell’atteggiamento del presidente francese sull’emergenza migratoria, con migliaia di persone che arrivano illegalmente in Italia. Critiche a Macron anche per quanto accaduto in Niger, con il colpo di stato, appoggiato dalla Russia, che ha rovesciato il governo.

emmanuel macron giorgia meloni

“La Commissione europea dice che capisce la questione, il problema è quanto tempo ci vuole per dare risposte concrete”, prosegue la premier nell’audio. Il presidente affronta poi alcuni contenuti presenti nel Piano Mattei per l’Africa.

“Sto cercando di parlare con altri Paesi europei degli investimenti energetici in Africa. Nei primi giorni di novembre presenteremo qui a Roma in una conferenza il nostro Piano Mattei, che consiste nell’investire nell’energia per l’Africa”, spiega la premier in riferimento alla conferenza poi slittata in seguito agli attacchi di Hamas in Israele e alla successiva guerra in corso nella Striscia di Gaza.

GIORGIA MELONI AL TELEFONO

“Vorrei che la presidenza del G7 si concentrasse sull’Africa”, aggiunge Meloni, facendo riferimento anche alla Libia, un dossier molto importante per l’Italia, dicendo che si potrebbe “discutere per ore” di cosa è successo al Paese nordafricano e comprendere che “la situazione ora non è migliore” visto che c’è anche “una crisi energetica”. [...]

LEXUS E VOVAN, CHI SONO I COMICI-GIORNALISTI CHE BEFFANO I POTENTI. E FANNO UN FAVORE AI SERVIZI RUSSI

Estratto dell’articolo di Rosalba Castelletti per www.repubblica.it

Sono i maestri dello scherzo telefonico. Hanno beffato leader e celebrità mondiali, da Boris Johnson a Recep Tayyip Erdogan passando per J.K.Rowling ed Elton John, riuscendo sempre a strappare loro affermazioni che facessero gioco alla narrazione russa. Per questo in molti sospettano che il duo “Lexus e Vovan”, al secolo Aleksej Stoljarov e Vladimir Kuznetsov, più che comici siano complici dei servizi di sicurezza russi.

meme sullo scherzo telefonico dei comici russi vladimir kuznetsov e aleksej staljerov a giorgia meloni 3

Vovàn alias Vladimir Kuznetsov, quasi 37 anni, si è laureato in Legge prima di studiare Giornalismo. Lexus, alias Aleksej Staljerov, un anno più giovane, ha un passato da giornalista nelle cronache di quotidiani. Il loro metodo è semplice: chiamano qualcuno al telefono fingendosi qualcun altro e lo mettono a suo agio finché non gli strappano una frase di troppo.

[…] Meloni non è che l’ultima vittima del duo di presunti comici. Soltanto negli ultimi mesi hanno messo alla berlina l’ex segretario di Stato statunitense Kissinger e la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde spacciandosi in entrambi i casi per il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

i comici russi lexus e vovan 2

Ma in passato sono riusciti a beffare anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan o l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Col cantante inglese Elton John finsero di essere Vladimir Putin che lo invitava a Mosca per discutere la questione degli omosessuali. Scherzo che fece il giro del mondo.

La facilità con cui i due riescono a entrare in contatto con i leader mondiali ha portato molti a sospettare che Vovan e Lexus debbano avere, quanto meno, un aiuto significativo da parte dei servizi di sicurezza russi. […]

i comici russi lexus e vovan 3 i comici russi lexus e vovan 4

meme sullo scherzo telefonico dei comici russi vladimir kuznetsov e aleksej staljerov a giorgia meloni 2

VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV - SCHERZO A GIORGIA MELONI MEME SULLO SCHERZO A GIORGIA MELONI DI VLADIMIR KUZNETSOV E ALEKSEI STOLIAROV