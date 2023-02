22 feb 2023 18:36

“IO NON HO NESSUNA RISERVA SE AVESSI UN FIGLIO GAY, MA LA MIA È NORMALISSIMA” – A “OGGI È UN ALTRO GIORNO” IL CAPOGRUPPO ALLA CAMERA DI FRATELLI D’ITALIA, TOMMASO FOTI, PER METTERE UNA PEZZA ALLE PAROLE DI ‘GNAZIO LA RUSSA SCIVOLA E FA UN’ALTRA SPARATA, MA LA TOPPA È PEGGIO DEL BUCO - FOTI È RIUSCITO NELL'IMPRESA DI FAR FARE BELLA FIGURA ALL’EUROPARLAMENTARE DEL PD, PINA PICERNO, CHE GLI HA FATTO NOTARE CHE...