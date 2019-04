“IO LO RIPORTEREI A CASA PER L’ORECCHIO” – SALVINI COMMENTA LA VICENDA DEL FIGLIO-SKIPPER DI TRIA E LANCIA LA FRECCIATINA AL MINISTRO: “LE COLPE DEI FIGLI NON DEVONO RICADERE SUI PADRI. OGNUNO PASSA IL TEMPO COME VUOLE” – CONOSCIUTO CON IL SOPRANNOME DI TRIGLIA, STEFANO PAOLO TRIA NAVIGAVA IN BARCA A VELA A SUPPORTO DELLA “MARE JONIO” GUIDATA DA LUCA CASARINI

STEFANO PAOLO TRIA

MEDITERRANEA SU STEFANO PAOLO TRIA

matteo salvini giovanni tria 2

Da www.repubblica.it

È forse l'ultimo motivo per cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria si trova in questo momento sotto pressione nel governo. Ma Matteo Salvini non gli risparmia una frecciata anche sul caso del figlio Stefano Paolo, 38 anni, skipper impegnato a salvare vite umane con una barca d'appoggio alla Mare Jonio, che il 18 marzo ha portata a Lampedusa 48 migranti.

luca casarini a bordo della mare jonio di mediterranea

"Se le colpe dei padri non ricadono sui figli, le colpe dei figli non devono ricadere sui padri. Ognuno passa il tempo come vuole...se mio figlio andasse in giro per barconi lo riporterei a casa per l'orecchio, ma ognuno fa come vuole".

luca casarini

"Che importa chi sono e di chi sono figlio? Importa quello che faccio", si è sfogato ieri quando la notizia è diventata pubblica Stefano Paolo Tria, conosciuto con il soprannome di Triglia anche per evitare clamori e imbarazzi. Per quella sua missione, prendere a bordo i migranti, così anomala in un governo in cui il vicepremier ha fatto dei "porti chiusi" la sua bandiera. Non a caso Salvini, che sta partecipando a Parigi al vertice sui ministri dell'Interno europei, ha lanciato un nuovo attacco alle Ong: "Le Ong presenti nel Mediterraneo aiutano i trafficanti di esseri umani. Gli ultimi casi mi sembrano evidenti".

