26 dic 2023 10:36

“IO PER IL RUOLO DELLA MADONNA LESBICA NON SONO DISPONIBILE” – ANITA LIKMETA, IMPRENDITRICE ITALIANA DI ORIGINI ALBANESE, ANNUNCIA IL SUO ADDIO A +EUROPA, A CAUSA DI UN POST NATALIZIO DEL PARTITO CHE RITRAE GESÙ INSIEME A DUE GIUSEPPE O DUE MARIA E CON LA MADONNA E IL BAMBINELLO NERI: “SE +EUROPA PENSA DI DIFENDERE LA DIVERSITÀ CON AMMICCAMENTI IPOCRITI ALLA TRADIZIONE, ADDIO E BUON SUICIDIO POLITICO (NON ASSISTITO)”