“IO SO’ ANTIFASC… NO SCUSATE MA IO NUN LA DICO” – LO STREPITOSO VIDEO-MEME DEL “GRANDE FLAGELLO” CON GIORGIA MELONI IN VERSIONE CORINNA DI BORIS, CHE NON RIESCE A PRONUNCIARE LA PAROLA ANTIFASCISTA – “IO SO’ CONTRO LE GUERE, CONTRO LE DITTATURE, IO SO’ ANTIFASCISC, EH…IO SO’ QUELLO CHE SO’…” – IL VERO MESSAGGIO DELLA DUCETTA PER IL 25 APRILE: “RIBADIAMO LA NOSTRA AVVERSIONE A TUTTI I REGIMI TOTALITARI E AUTORITARI…”

Ho rifatto la scena madre di Boris con il presidente Meloni. Buon #25Aprile ? pic.twitter.com/SkTTTbLyhq — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 25, 2024

Chi ama la serie tv Boris si ricorderà delle difficoltà dell’attrice Corinna nel pronunciare la parola “gioielliere”. Sulla scia delle polemiche per il monologo, che lo scrittore Antonio Scurati non ha potuto leggere in Rai, ecco che arriva un meme realizzato da Grande Flagello con l’uso dell’intelligenza artificiale.

Nella clip la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non riesce a pronunciare la parola “antifascista”. […] Riuscirà Corinna aka Giorgia a dire antifascista? Chi conosce Boris sa già come andrà a finire.

Cosa ha detto (o meglio scritto) Giorgia Meloni (quella vera) per questo 25 aprile

Oggi, nel corso della giornata del 25 aprile, la premier ha affidato il suo augurio agli italiani sui suoi canali social. «Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!», ha scritto su Instagram.

