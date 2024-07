26 lug 2024 08:00

“ISRAELE HA DIRITTO ALLA SUA DIFESA MA COME LO FA È IMPORTANTE...” - KAMALA HARRIS INCONTRA NETANYAHU E GLI FA SUBITO CAPIRE CHE NON INTENDE CHIUDERE UN OCCHIO SULLA GUERRA A GAZA: “NON RESTERO’ IN SILENZIO: NON SI PUÒ DIVENTARE INSENSIBILI ALLA SOFFERENZA DI GAZA - È IL MOMENTO DI CHIUDERE UN ACCORDO E RESTO IMPEGNATA PER LA SOLUZIONE 'DUE POPOLI, DUE STATI'…”