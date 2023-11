“ISRAELE NON SARÀ MAI SOLO”. MA NON DEVE ESAGERARE – IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN, CONFERMA IL SUPPORTO AMERICANO A NETANYAHU, MA LO AVVERTE: “SERVE FARE DI PIÙ PER PROTEGGERE I CIVILI DI GAZA. LA CAMPAGNA CONTRO HAMAS È LA COSA GIUSTA E LEGALE DA FARE” – L’AVVISO A TEHERAN E A HEZBOLLAH: “ABBIAMO RISPOSTO, E CONTINUEREMO A FARLO, AGLI ALLEATI DELL’IRAN NELLA REGIONE”

BLINKEN, GLI USA RISPONDERANNO AD ALLEATI IRAN NELLA REGIONE

BLINKEN, HAMAS MOSTRUOSA, USA PALESTINESI COME SCUDI UMANI

MO: NETANYAHU, 'NESSUN CESSATE IL FUOCO TEMPORANEO FINO A RILASCIO OSTAGGI'

(Adnkronos) - Non ci sarà alcun cessate il fuoco, nemmeno temporaneo, fino a quando tutti gli ostaggi che si trovano nella Striscia di Gaza saranno riportati in Israele. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che oggi a Tel Aviv ha incontrato il Segretario di Stato americano Antony Blinken. ''Israele rifiuta un cessate il fuoco temporaneo che non preveda il ritorno degli ostaggi'', ha affermato.

BLINKEN, ISRAELE NON SARÀ MAI SOLO

(ANSA-AFP) - "Israele non solo ha il diritto ma anche il dovere di difendersi per far sì che un altro 7 ottobre non accada più, non rimarrà mai solo". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken durante la sua visita a Tel Aviv.

MO: BLINKEN, 'ISRAELE FACCIA DI PIÙ PER PROTEGGERE CIVILI GAZA, HAMAS LI USA COME SCUDI UMANI'

(Adnkronos) - Nei colloqui con gli israeliani, Antony Blinken ha enfatizzato "la necessità di fare di più per proteggere i civili palestinesi, come Israele conduce la sua campagna contro Hamas conta, è la cosa giusta e legale da fare e il fallimento di fare questo fa il gioco di Hamas ed altri gruppi terroristici".

In una conferenza stampa, il segretario di Stato Usa ha sottolineato di avere fornito "ad Israele consigli che solo i migliori amici possono offrire su come minimizzare il numero delle vittime civili continuando a raggiungere l'obiettivo di mettere fine al terrorismo di Hamas e alla loro infrastruttura di violenza".

"Ho visto immagini di bambini palestinesi estratti dalle macerie, quando guardo ai loro occhi penso ai miei figli, come non potrei - ha aggiunto Blinken - ad Hamas non importa nulla del benessere del popolo palestinese, lo usa cinicamente e mostruosamente come scudo umani, mettendo i suoi comandanti e posti di comando, armi e munizioni, all'interno o sotto palazzi, scuole, moschee e ospedali. I civili - ha concluso - non dovrebbero soffrire le conseguenza della sua disumanità".

BLINKEN, ISRAELE SI IMPEGNA A FACILITARE L'INGRESSO DI AIUTI

(ANSA) - "Israele si è impegnato a facilitare l'ingresso (a Gaza, ndr) di assistenza umanitaria. Dall'ingresso di nessun camion di aiuti a Rafah siamo adesso arivati a 100 camion. Si tratta di un progresso significativo. La popolazione là è in uno stato di bisogno disperato, e deve ricevere cibo, medicine, acqua e combustibile. Penso che maggiore assistenza sarà fornita in seguito": lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in una conferenza stampa a Tel Aviv.

MO: BLINKEN, 'EVITARE DI NEGARE CARBURANTE PER OSPEDALI'

(Adnkronos) - "Bisogna evitare di negare il carburante per gli ospedali di Gaza". Lo ha detto Antony Blinken dopo i suoi colloqui oggi in Israele durante i quali, secondo quanto riportato dai media israeliani Benyamin Netanyahu ha ribadito il suo no all'invio di carburante nella Striscia di Gaza.

MO: BLINKEN, 'DETERMINATI A FARE DI TUTTO PER METTERE IN SALVO OSTAGGI'

(Adnkronos) - "Siamo determinati a fare tutto quello che possiamo per farli tornare sani e salvi dalle loro famiglie". E' quanto ha detto Antony Blinken nel suo incontro in Israele con il presidente Isaac Herzog, durante il quale si sentivano in lontananza gli slogan dei familiari che chiedono un'azione per liberare gli ostaggi di Hamas. "I nostri cuori sono con loro, lo comprendiamo, noi vogliamo un rilascio immediato" hanno detto Blinken e Herzog sottolineando che "pensiamo ogni singolo minuto ai nostri ostaggi, così tanti israeliani, americani ed altri cittadini stranieri"

BLINKEN, GLI USA RISPONDERANNO AD ALLEATI IRAN NELLA REGIONE

(ANSA) - "Gli Usa hanno risposto e continueranno a farlo agli alleati dell'Iran nella regione". Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken.

BLINKEN, HAMAS MOSTRUOSA, USA PALESTINESI COME SCUDI UMANI

(ANSA) - "Ho visto immagini di bambini palestinesi estratti dalle macerie, quando guardo i loro occhi vedo i miei figli. Ad Hamas non interessa del benessere dei palestinesi, è cinica e mostruosa, li usa come scudi umani". Così il segretario di Stato americano Antony Blinken a Tel Aviv.

BLINKEN, INACCETTABILE CHE HAMAS RESTI RESPONSABILE A GAZA

(ANSA) - ''Non è possibile, non si deve tornare alla situazione che c'era prima del 7 ottobre'': lo ha affermato il segretario di Stato Antony Blinken in una conferenza stampa a Tel Aviv. ''L'idea che Hamas resti responsabile a Gaza non è accettabile''. ''Abbiamo discusso con i nostri partner diverse possibilità: occorre un quadro più grande, una visione di pace e di sicurezza nella regione. La strada da imboccare - secondo Blinken - resta quella di due Stati per due popoli''.

BLINKEN, GIUSTA L'OPERAZIONE DI ISRAELE CONTRO HAMAS

(ANSA) - "Il modo in cui Israele conduce la sua campagna per sconfiggere Hamas è importante. È la cosa giusta e lecita da fare, e se non lo fa, fa il gioco di Hamas e di altri gruppi terroristici". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in conferenza stampa a Tel Aviv.

BLINKEN, 'MAI PIÙ UN 7 OTTOBRE, COSTRUIRE FUTURO MIGLIORE'

(ANSA) - Con Israele si è discusso degli sforzi per "fare in modo che un 7 ottobre non si ripeta mai più", ma anche del fatto che "occorre costruire un futuro diverso per entrambi i popoli e per la regione". Lo ha detto il segretario di stato Usa Antony Blinken.

NETANYAHU, NON DEMORDEREMO FINO ALLA VITTORIA

(ANSA) - "Non demorderemo fino alla vittoria e ripristineremo la sicurezza per i nostri cittadini". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa con il segretario di stato Antony Blinken, aggiungendo: "Ai nostri nemici dico: ogni errore vi costerà caro e il prezzo che pagherete non lo potete neppure immaginare".

BLINKEN IMPRESSIONATO CHE MEMORIA DEL MASSACRO SIA SVANITA

(ANSA) - "È impressionante" che la brutalità del massacro avvenuto in Israele sia "svanita" nella memoria di così tante persone. "Ma questo non avviene né in Israele né negli Stati Uniti". È stato il commento del segretario di Stato Antony Blinken, dopo aver visto immagini dell'esecuzione di due genitori israeliani di fronte ai figli da parte di commando di Hamas, e la loro successiva noncuranza.

NETANYAHU, 'NOSTRE FORZE OPERANO A PIENA POTENZA SU OGNI FRONTE'

(ANSA) - "Le nostre forze stanno operando a piena potenza su tutti fronti", lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu nella conferenza stampa con il segretario di stato Usa Antony Blinken.

