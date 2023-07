“JOE BIDEN NON È IN GRADO DI METTERE DUE PAROLE IN FILA” – DONALD TRUMP ALLA CARICA CONTRO IL PRESIDENTE AMERICANO: “OGNI VOLTA CHE I SONDAGGI MI DANNO IN VANTAGGIO SU BIDEN, LA GIUSTIZIA MI ATTACCA” – IL “PUZZONE” PROVA A CONVINCERCI CHE CON LUI LA GUERRA FINIREBBE IN 24 ORE: “DIREI A PUTIN E ZELENSKY DI TROVARE UN ACCORDO” (E GRAZIE AR CAZZO DONALD…)

donald trump al ristorante versailles di miami

1. TRUMP, LA GIUSTIZIA MI ATTACCA PERCHÉ SONO DAVANTI A BIDEN

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - "Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, la giustizia mi attacca. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump a Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa.

2.TRUMP, LE ELEZIONI DEL 2024 SARANNO LE PIÙ IMPORTANTI DI TUTTE

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - "Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande. Le elezioni del 2024 saranno le più importanti di tutte". Lo ha detto Donald Trump a Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. (ANSA).

discorso di donald trump a badminster in new jersey

3.TRUMP ATTACCA BIDEN, NON SA METTERE DUE PAROLE IN FILA

(ANSA) - WASHINGTON, 18 LUG - "Joe Biden non è in grado di mettere due parole in fila". Lo ha detto Donald Trump a Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. L'ex presidente Usa è anche tornato ad attaccare il figlio di Biden, Hunter, accusando il dipartimento di Giustizia di avergli "dato semplicemente una multa per i crimini commessi".

Il tycoon ha anche accusato il presidente americano di "avere tenuto tantissimi documenti classificati quando era vice presidente e senatore". "Ma nessuno ne parla, parlano solo di Trump", ha tuonato.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

4. UCRAINA: TRUMP RIBADISCE, CON ME LA GUERRA FINIREBBE IN 24 ORE

(ANSA) - "Se fossi presidente metterei fine alla guerra in Ucraina in 24 ore". Lo ha ribadito Donald Trump a Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. "Conosco Zelensky molto bene, conosco Putin molto bene. Direi loro di trovare un accordo: voglio solo mettere fine all'uccisione di migliaia di persone", ha dichiarato l'ex presidente Usa.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3 discorso di donald trump dopo la seconda incriminazione joe biden donald trump discorso di donald trump dopo la seconda incriminazione donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1 discorso di donald trump a badminster in new jersey 1