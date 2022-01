18 gen 2022 08:36

“JOHNSON HA MENTITO, SAPEVA DEL PARTY” - DOMINIC CUMMINGS, EX CONSIGLIERE NUMERO UNO DI “BORIA”, TORNA ALL’ATTACCO E ACCUSA IL PREMIER DI AVER DETTO UNA SERIE DI CAZZATE AL PARLAMENTO SULLE FESTE ALCOLICHE DURANTE IL LOCKDOWN: “AVEVA RICEVUTO L’INVITO, SAPEVA DI COSA SI TRATTAVA” - TUTTO LO SCANDALO È UNA GRANDE VENDETTA DI CUMMINGS, CHE NON HA MAI DIGERITO DI ESSERE STATO FATTO FUORI IN MALO MODO DA BORIS E DALLA MOGLIE CARRIE… - VIDEO