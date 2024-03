JORIT - VLADIMIR PUTIN

CALENDA, JORIT? I DITTATORI HANNO BISOGNO DI UTILI IDIOTI

(ANSA) - 'I dittatori hanno sempre trovato una sponda in "utili idioti "pagati o semplicemente in cerca di notorietà. Non è una novità e non è neppure particolarmente rilevante considerando che abbiamo un Vicepresidente del Consiglio formalmente alleato del partito di Putin.' Così Carlo Calenda, leader di Azione, commentando la vicenda dello street artist italiano Jorit che ha chiesto un selfie a Putin a Sochi.

TAJANI, 'PUTIN SULL'ITALIA? PROPAGANDA ERA ARTE DEL KGB'

carlo calenda foto di bacco (2)

(ANSA) - "La propaganda era l'arte del Kgb, la disinformatia era arte dell'Urss ed evidentemente c'è ancora qualcuno in Russia che usa questa arte per cercare di mettere altri in difficoltà. L'Italia è dalla parte dell'Ucraina ma ciò non significa che siamo in guerra con il popolo russo. Il popolo italiano è amico del popolo russo ma noi non vogliamo che l'esercito russo invada l'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai cronisti in merito alle parole rivolte da Vladimir Putin allo street artist italiano Jorit.

CRITICHE SOCIAL A JORIT , 'FAI FOTO CON CHI UCCIDE, VERGOGNATI'

(ANSA) - Per ora Jorit, sui social, non ha postato nulla. Ma la sua foto con Putin e quanto detto su di lui a parecchi non è affatto piaciuto. Sono diverse le critiche che si leggono in calce a post messi in evidenza sul suo profilo Instagram, come quello che ritrae il murales di Maradona: "Addirittura farsi le foto con chi uccide giornalisti ed oppositori politici, vergognati", tra gli altri.

JORIT CON VLADIMIR PUTIN

"Domanda seria: quale sarebbe la propaganda occidentale? Putin non ha invaso l'Ucraina e non vuole rovesciare quel governo con le armi? Non uccide o fa attestare gli oppositori? C'è libertà di parola in Russia?", scrive Francesco mentre Tatiana aggiunge: "Sei così libero da cancellare i commenti che non ti piacciono? Imbarazzante". E poi, ancora "Mamma mia come sei messo male", "Sei cotto fratello" e "Quando ci si venderebbe pure la mamma e la propria dignità per qualche istante di gloria..". Qualcuno, invece, gli mostra ammirazione, come Sara: "Oltre ad essere un artista unico nel tuo genere sei una persona che ammiro infinitamente, che non ha paura di mostrare il proprio pensiero e lo fa con grandissimo coraggio"

MANFREDI, 'JORIT? NON CAMBIA IL GIUDIZIO SU PUTIN E L'INVASIONE'

jorit 9

(ANSA) - "Credo che sul giudizio che abbiamo su Putin e sulla condanna forte per l'invasione dell'Ucraina non c'è alcun dubbio. L'idea di trovare un modo per salvare il murale di Jorit che raffigura Maradona è una questione che interessa ai napoletani e non a Putin.

Se noi avremo la possibilità di salvare una parte del murale, ed è una questione esclusivamente tecnica, lo vogliamo fare perché rappresenta un simbolo identitario". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in visita nel rione di Taverna del Ferro, oggetto di un complesso restyling urbano che obbligherà alla rimozione del celebre murale di Jorit raffigurante Maradona. Al sindaco i cronisti hanno chiesto un commento sull'incontro dello street artist napoletano con il presidente russo.

murale di jorit agoch a napoli 3

