“KAMALA HARRIS È UNA STUPIDA” – DONALD TRUMP ATTACCA LA SUA RIVALE PER LA POLEMICA SUL DUELLO IN TV (LUI PROPONE IL 4 SETTEMBRE SU FOX NEWS, LEI IL 10 SU ABC): “NON HA LA CAPACITÀ PER UN VERO DIBATTITO CON ME. HA PAURA DI FARLO. LA VEDRÒ IL 4 SETTEMBRE O NON LA VEDRÒ AFFATTO. QUALCUNO HA NOTATO CHE NON RILASCIA INTERVISTE? È PERCHÉ NON È IN GRADO DI PARLARE PROPRIAMENTE SENZA IL GOBBO…”