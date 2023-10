“IL LAVORO È UN DIRITTO, PAGARE LE TASSE UN DOVERE” – SERGIO MATTARELLA, CON LA LEGGE FINANZIARIA IN FASE DI APPROVAZIONE, MANDA UN MESSAGGIO A CHI DESIDERA LA PACE FISCALE (CIOÈ SALVINI) – IL CAPO DELLO STATO: “L'ITALIA NON SIA UN PASSEGGERO DELL’EUROPA MA UNO DEI CONDUTTORI. È IL TEMPO DELLA RESPONSABILITÀ, L'UE ESERCITI LA PROPRIA INFLUENZA” – “SE IN ITALIA CRESCE LA POVERTA' FA UN PASSO INDIETRO TUTTO PAESE”

MATTARELLA, IL LAVORO UN DIRITTO, PAGARE LE TASSE UN DOVERE

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Il lavoro significa avere la "titolarità di un diritto dunque e, insieme, attribuzione di un dovere: quello di svolgere un'attività o una funzione che, appunto, concorra alla crescita materiale o spirituale della società.

Una simmetria tra diritti e doveri dell'essere cittadini che troviamo in molte parti della Carta - a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale - sino all'art.53 sul dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della sua capacità contributiva". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della premiazione dei Cavalieri del lavoro.

MATTARELLA, ORA SERVE RESPONSABILITÀ, UE SIA INFLUENTE

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "La storia ci chiama a un'ora di responsabilità. L'aggressione russa in Ucraina, il barbaro attacco di Hamas contro Israele con la spirale di violenze che si è perseguita, la destabilizzazione che rischia di coinvolgere l'intero Medio Oriente - per restare solo nell'area del Mediterraneo allargato - reclamano un'Europa capace di esercitare la propria positiva influenza. Un Continente capace di testimoniare con convinzione i propri valori di pace, cooperazione, rispetto dei diritti delle persone e dei popoli". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della premiazione dei Cavalieri del lavoro.

MATTARELLA, ITALIA NON SIA PASSEGGERO TRENO UE MA CONDUTTORE

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Le imprese sanno, meglio di ogni altro, come la sfida europea non sia altro da noi. Come l'Italia non sia un passeggero del treno Europa del quale controllare i titoli di viaggio, ma ne sia uno dei conduttori, un artefice insostituibile". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della premiazione dei Cavalieri del lavoro.

MATTARELLA, CARTA TUTELA DIGNITÀ LAVORO E LA SUA SICUREZZA

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Il valore sociale dell'attività economica, delle imprese, ha acquisito significati ancora più profondi in tempo di mercati globali e di interdipendenza. Il valore sociale passa - come prescrive la Costituzione - dal rispetto della dignità del lavoro, della sua sicurezza, della tutela della salute, dell'ambiente; e il valore che le imprese esprimono si amplia ulteriormente per il loro carattere di moltiplicatore delle opportunità, per le innovazioni che, migliorando produzioni e prodotti, arricchiscono le condizioni di vita comune". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della premiazione dei Cavalieri del lavoro.

MATTARELLA: SE CRESCE POVERTA' FA PASSO INDIETRO TUTTO PAESE

(AGI) - Roma, 18 ott - "Crescita, coesione sociale, equilibrio ambientale, qualita' del lavoro sono tra loro strettamente connessi. Laddove crescessero diseguaglianze, emarginazioni, poverta', sarebbe l'intera societa' a fare un passo indietro". Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "L'accelerazione tecnologica, il progresso digitale, la robotica, l'intelligenza artificiale stanno portando sfide nuove al lavoro.

Ci saranno cambiamenti da affrontare. L'Unione europea si e' posta il tema di rendere "giusta" la transizione con interventi pubblici adeguati, ma ha voluto anche dotarsi dell'ambizione di guardare all'innovazione traducendola in una solida base industriale. E' il caso del Chips Act con cui si propone di portare la produzione di chip e semiconduttori al 20% di quella mondiale, con investimenti che puntano a oltre 100 miliardi di euro. Vi e' bisogno di eccellenze: aiutano il Paese. Ancora di piu' se riescono a fare sistema. Se l'Italia intermedia - territoriale, sociale, imprenditoriale - sa colmare i vuoti, cancellare le distanze, far marciare l'innovazione, l'integrazione, la sostenibilita'. E' il futuro da costruire insieme. L'orizzonte comune, europeo" conclude il Presidente.

