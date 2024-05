DAGOREPORT

SPINELLI

Marco Grasso per il Fatto Quotidiano - Estratti

aldo spinelli

I finanziamenti a Giovanni Toti non sono gli unici ad apparire nei documenti della Procura di Genova. Dalle intercettazioni emergono pure due erogazioni da 15 mila euro l’una che Spinelli Srl effettuò il 25 maggio e il 31 agosto 2022 alla Lega Liguria per Salvini Premier. È lo stesso Spinelli a spiegarne a Paolo Signorini, allora presidente dell’Autorità portuale, la ragione in una conversazione del 27 maggio.

L’oggetto è il progetto che Spinelli ha elaborato con la Msc di Gianluigi Aponte (non indagato) per ripartirsi le aree del Terminal Rinfuse (di Spinelli al 55%, di Aponte al 45%) per le quali i due hanno da pochi mesi ottenuto la proroga trentennale della concessione. La “divisione del pane e dei pesci” (copyright Spinelli), a conferma delle ipotesi degli inquirenti sulla vera finalità della proroga del Rinfuse, è smantellare questo terminal accorpandone il lato ovest alle aree già di Spinelli e l’est a quelle già in mano a Msc, per raddoppiare i rispettivi spazi dedicati ai container.

giorgetti rixi

IL PROGETTO, è però costoso (190 milioni di euro) perché richiede il riempimento delle calate portuali Concenter, Giaccone e Inglese (gli spazi che oggi separano le banchine in concessione a Spinelli, Terminal Rinfuse e Msc). Spinelli auspica con Signorini l’intervento pubblico (“l’importante è che vada nel Pnrr”) e gli riferisce dell’incontro del giorno prima con Giancarlo Giorgetti (estraneo alle indagini, ndr), allora ministro dello Sviluppo economico, dicendosi sicuro, riportail Gip, “che il ministro Giorgetti avrebbe finanziato il progetto in questione (‘lui è pronto a farcelo da solo ha detto’”). Allo scetticismo di Signorini, Spinelli replica: “Gli abbiam già fatto un bonifico anche a loro, poi gliene facciamo un altro, stai tranquillo”.

spinelli signorini toti

Cosa che, come rilevato dall’ordinanza, avviene. E nelle settimane successive, Spinelli centra il primo obiettivo. Ad annunciarglielo il 20 luglio è Signorini: “Quella lì l’abbiamo risolta, eh? Andiamo in Comitato il 29”. Il riferimento è al riempimento di Concenter, che viene decretato dall’Autorità portuale il 29 luglio, come aggiornamento del piano straordinario delle opere che l’ente, previa approvazione del commissario per la ricostruzione del Morandi (e sindaco) Marco Bucci (non indagato, ndr), può attuare con le deroghe previste per quest ’ultimo.

(...) Per l’altro pezzo del puzzle, Spinelli dovrà attendere l’inizio del 2024. Come svelato dalFatto, il riempimento delle altre calate è previsto da Bucci nel masterplan Genova 2030 presentato a inizio marzo. Piacenza, a cui compete formalizzare la cosa, non s’è opposto ed è difficile lo faccia: per il riempimento, Bucci userà le terre di smarino del tunnel subportuale, megaopera che Bucci e Toti (con avallo del governo Draghi e oggi del Mit di Matteo Salvini e dal vice, il genovese Edoardo Rixi) accettarono da Autostrade per l’Italia (barattandola con lo sconto sui pedaggi) quale risarcimento alla città per il Morandi.

salvini giorgetti

Se Aspi non potrà smaltire le terre riempiendo le calate di Spinelli e Aponte, avrà diritto a ribaltare in tariffa circa 600 milioni di euro, prospettiva spaventosa per Salvini&Rixi, che non hanno risposto alla richiesta del Fatto di fornire la loro versione sui versamenti di Spinelli alla Lega. La stessa che il campione del modello Genova Bucci – ha rivelato– sosterrà alle Europee: “Voterò per chi ci aiuta a Roma a seguire i nostri obiettivi”. Per chi voteranno Spinelli e Aponte, che avranno il terminal pagato col risarcimento del Morandi?

ALDO SPINELLI salvini rixi GIOVANNI TOTI SULLO YACHT LEILA DI ALDO SPINELLI