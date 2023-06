“LA LEGA RESTA CONTRARIA ALLA RATIFICA DEL MES” – IL DEPUTATO DEL CARROCCIO, ANDREA CRIPPA, MINIMIZZA IL RINVIO DEL DIBATTITO SUL FONDO SALVA STATI: “NON È SUCCESSO NIENTE, IL PARERE DEL MEF HA LA FIRMA DI UN TECNICO”. PECCATO CHE QUEL TECNICO SIA IL CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO LEGHISTA GIANCARLO GIORGETTI – LA MELONI È RIMASTA “SORPRESA” DALLA LETTERA: SONO IN CORSO “INTERLOCUZIONI”…

andrea crippa

CRIPPA, MES NON SERVE, LEGA RESTA CONTRARIA ALLA RATIFICA

(ANSA) - "Sul Mes non è successo niente" in commissione Esteri alla Camera, "abbiamo rinviato a domani. La Lega ha sempre avuto una posizione sul Mes, Giorgetti e la Lega non hanno cambiato idea, domani succederà quello che sarebbe successo oggi e anche ieri". Così il deputato della Lega Andrea Crippa interpellato dai cronisti vicino agli uffici della Lega al Senato. Il parere del Mef ha "la firma di un tecnico che fa un altro mestiere" ma "la politica dice che il Mes non si ratifica. La posizione della Lega sempre stata chiara il Mes non serve quindi noi rimaniamo nella posizione contraria alla ratifica del Mes".

salvini giorgetti

MES: INTERLOCUZIONI MAGGIORANZA-P.CHIGI DOPO IL PARERE DEL MEF

(ANSA) - Capire come muoversi ora, alla luce del parere del Mef e con il calendario che prevede la ratifica in Aula tra meno di dieci giorni: sono in corso sul Mes, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, interlocuzioni per decidere il da farsi e non si esclude che si possa arrivare a un ulteriore rinvio in commissione Esteri alla Camera.

Dopo che il documento è stato consegnato ai componenti della commissione nella seduta di questa mattina, la maggioranza sfrutterà le 24 ore di pausa dei lavori, imposte anche dalla fiducia chiesta in Aula al decreto Inps, per valutare le diverse opzioni, considerando che il calendario prevedeva per domani una seduta con votazioni proprio sul Mes.

GIANCARLO GIORGETTI E GIORGIA MELONI

E già prima che scoppiasse la polemica si ipotizzava per domani un rinvio del voto vero e proprio, dato che l'orientamento era quello di sottoporre a votazione solamente la scelta di quale dei testi esaminare. In commissione ci sono infatti due proposte di legge, sostanzialmente identiche, di ratifica della riforma del regolamento del Mes, una del Pd e una di Iv.