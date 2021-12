"SAREI CONTENTO SE BERLUSCONI ANDASSE AL QUIRINALE, SPECIALMENTE SE PORTASSE CON SÉ QUALCHE BELLA PUPA, SOLO PER OSSERVARE L'ESPRESSIONE DI MARCO TRAVAGLIO" - VITTORIO FELTRI: "UN DIVERTIMENTO INEGUAGLIABILE. PER NON PARLARE DEGLI ARTICOLI FANTASTICI CHE IL GIORNALE DI MARCO, UOMO A SUO MODO GENIALE, DEDICHEREBBE PER SETTE ANNI AL COSIDDETTO GARANTE DELLA COSTITUZIONE GIÀ LEADER DI FORZA ITALIA. VORREI RICORDARE A TRAVAGLIO CHE SUL COLLE IN UN PASSATO NON REMOTO SALIRONO PERSONAGGI BEN PIÙ IMBARAZZANTI DI SILVIO…"