LA VITTORIA DEL CENTRODESTRA NON HA MANDATO IN TILT I MERCATI: LA BORSA E’ IN POSITIVO, STABILE LO SPREAD - PRIMA DI “MUOVERSI”, GLI INVESTITORI ASPETTANO AL VARCO GIORGIA MELONI SU DISCIPLINA FISCALE, CAPACITÀ DI UTILIZZARE APPIENO IL RECOVERY FUND ED EVITARE IL PROTEZIONISMO - IL PRIMO TEST CHIAVE DEL NUOVO GOVERNO SARÀ DEFINIRE IL SUO OBIETTIVO DI DEFICIT PER IL PROSSIMO ANNO E PRESENTARE LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023…