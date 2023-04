17 apr 2023 18:47

“LICIA RONZULLI FACEVA FATICA A FARE TUTTO. DOPO LE REGIONALI CI SI ATTENDEVA UN CAMBIO” – PARLA ALESSANDRO SORTE, IL "FASCINOSO" (NEL SENSO DI CORRENTE MARTA FASCINA) NUOVO COORDINATORE DI FORZA ITALIA IN LOMBARDIA AL POSTO DI “KISS ME LICIA”: “NON POTEVA TENERE L’INTERIM DI TUTTO” – “LA MIA AMICIZIA CON MARTA? LA STIMO MOLTO DA TEMPI NON SOSPETTI. È UNA RAGAZZA MOLTO INTELLIGENTE, NON MOLLA UN CENTIMETRO…”