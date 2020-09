5 set 2020 13:37

“IL LOCKDOWN TOTALE? NECESSARIO, NE PARLAI CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. E CON I CAPI DELLE OPPOSIZIONI? NON RICORDO…” – CONTE ALLA FESTA DEL "FATTO" SI DICE FIDUCIOSO IN VISTA DELL’AUTUNNO - "SIAMO NELLE CONDIZIONI DI ATTUARE, SE CE NE SARÀ BISOGNO, CHIUSURE MIRATE E CIRCOSTANZIATE. LA RIAPERTURA DEGLI STADI? INOPPORTUNA – SALVINI? QUANDO LASCIO UN MESSAGGIO, NON VENGO RICHIAMATO. DRAGHI? NON UN RIVALE, LO AVREI VISTO BENE COME PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE” – VIDEO