8 giu 2023 19:58

“LOLLO”, COMPRA UNA VOCALE! – IL MINISTRO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE, IL “COGNATO D’ITALIA” FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IERI SI È INERPICATO IN UNA MEGA-SUPERCAZZOLA IN CONFERENZA STAMPA: “UNA NORMA CHE INTERVIENE IN MANIERA EFFICACE SU UNA CRITICITÀ, CHE SEMBRA ESSERE ALL’ATTENZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA SOLO QUANDO EMERGE L’EPIFENOMENO…” – L’UNICA COSA CHE SI CAPISCE È “LE DONNE NON SI DOVREBBERO TOCCARE NEMMENO CON UN FIORE”