HA VOGLIA DI RACCONTARE STORIELLE: “NON MI DIMETTO E NON MI CANDIDO ALLE EUROPEE. NON VOLEVO FARE IL MINISTRO

Estratto dell’articolo di Francesco Olivo per “La Stampa”

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E IL FRECCIAROSSA - MEME BY EDOARDOBARALDI

«È per questo che non volevo fare il ministro, ma non mi candido alle Europee» . Francesco Lollobrigida è a Baveno, lago Maggiore, nel salone dell'albergo che ospita al Forum del turismo, un evento che Daniela Santanché ha voluto organizzare in grande stile, con le Venere del Botticelli vittima incolpevole di ogni tipo di meme.

Lollobrigida entra ed esce dalla plenaria, saluta operatori, manager e capi delle associazioni, «io ho la fiducia di queste persone» perché, per dirne una, abbiamo trovato altri tre miliardi per l'agricoltura nel Pnrr, da 3, 68 a 6, 53 miliardi di euro. Capisco che non è interessante come la stazione di Ciampino, ma insomma...».

giorgia meloni francesco lollobrigida

In effetti, la vicenda della fermata straordinaria del treno dell'Alta velocità («ma non era più alta velocità visto che è stato dirottato su una linea diversa») lo rincorre, «ma non mi turba perché sto facendo bene il mio lavoro e queste persone lo dimostrano». […]

Il ministro dell'Agricoltura […] si rassegna […] e racconta la sua versione dei fatti: «Il treno accumulava ritardo su ritardo, alla stazione Termini erano pochi minuti, ma all'improvviso ci hanno deviati sulla linea ordinario e il tempo stimato saliva. Quando ho visto che erano diventati più di cento minuti e il treno continuava a fermarsi, ho capito che non ce l'avrei fatta ad arrivare a Caivano.

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MARCHESE DEL GRILLO - MEME

Lì mi aspettavano i bambini e i ragazzi di una scuola che fa un lavoro meravigliosa, c'erano i carabinieri che non avrebbero fatto cominciare l'evento». Quindi la richiesta, «io non ho preteso niente, ho soltanto detto al capotreno se in una di quelle fermate si potesse scendere, lui credo abbia chiesto un'autorizzazione, come è normale» . Sì ma lei chi ha chiamato? «Io non ho chiamato nessuno» .

Poi c'è la politica e si torna ai giorni della formazione del governo: «Io non volevo fare il ministro proprio per questo motivo: sapevo che sarei stato attaccato a prescindere, non in quanto Francesco Lollobrigida, ma per attaccare altri». Un'allusione al fatto che le accuse gli arrivano per la parentela con Giorgia Meloni (il ministro è il compagno della sorella della premier, Arianna). Di dimissioni non se ne parla, ma nemmeno di una candidatura alle Europee: «Io non voglio, i risultati al ministero stanno arrivano, nemmeno l'opposizione su questo mi attacca, al massimo dicono che non mettiamo abbastanza risorse, ma ora con questi tre miliardi abbiamo chiuso pure questa polemica mi pare».

LA FERMATA AD PERSONAM DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - VIGNETTA BY NATANGELO

Arriva Antonio Tajani, il vicepremier che lo ha difeso («Lollobrigida ha spiegato, caso chiuso» ) a differenza dell'altro vice, Matteo Salvini che resta in silenzio: «Ma non c'è nessun problema con la Lega». A dire il vero, Massimiliano Romeo, il capogruppo del Carroccio al Senato, ha detto che avrebbe evitato la scena del treno: «Ognuno può dire quello che crede», glissa senza lasciar trapelare fastidio.

Ultimo tema, le amministrative: «I rapporti di forza con gli alleati sono cambiati rispetto a cinque anni fa e di questo bisogna tenere conto, ma Fratelli d'Italia non vuole una compensazione, non è questa la logica che ci ispira». Ignazio La Russa, invece, parlando dal palco lo sfotte un po': «C'è il ministro Lollobrigida che non mi ascolta perché sta parlando con quello che sta vicino a lui. È bello che prima ha mangiato con me e ha detto "Smetto di mangiare perché non posso fare a meno di ascoltarti...". Scherzo, siamo talmente amici che ci prendiamo sempre volutamente e affettuosamente in giro».

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GIORGIA MELONI AL VINITALY

La grande padrona di casa, Daniela Santanchè lo difende: «Quando il treno era fermo a Ciampino, hanno aperto le porte e il ministro è sceso assieme a tanti altri passeggeri. Mi risulta che nel 2023 sono state fatte 207 fermate straordinarie sono stati 207 ministri che hanno fatto aprire le porte. Questo non lo so». La prima serata finisce con la cena di gala. Oggi arriva Giorgia Meloni e nel salone si diffondono battute telefonate, ma inevitabili: «Arriva con l'aereo, speriamo...» .

SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA - MEME BY EMILIANO CARLI meme fratelli di trenitalia FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MEME FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MEME meme sul caso francesco lollobrigida treno a ciampino FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MEME FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MEME IL FRECCIAROSSA FERMATO A CIAMPINO - LA REAZIONE A CASA LOLLOBRIGIDA-MELONI - VIGNETTA DI NATANGELO LOLLOBRIGIDA E IL FRECCIANERA - VIGNETTA BY ROLLI