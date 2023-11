“LOLLOBRIGIDA FERMA IL FRECCIAROSSA? SE LA NOTIZIA SARÀ CONFERMATA CHIEDEREMO IN AULA LE SUE DIMISSIONI” – RENZI ALL'ATTACCO DEL MINISTRO: “HA COMMESSO UN ABUSO SENZA PRECEDENTI” – GLI FA ECO CONTE: “UN SEGNALE DEVASTANTE AL PAESE IN UN MOMENTO DI TAGLI E LACRIME E SANGUE” – MAGI (+EUROPA): ”DALLA SOVRANITÀ ALIMENTARE ALLA SOVRANITÀ FERROVIARIA. QUESTA CLASSE POLITICA OGGI AL GOVERNO SI SENTE PADRONE DELL'ITALIA”

(Public Policy) Se accertato, "il fatto rappresenta un segnale devastante per la politica i cittadini, in un momento di tagli e lacrime e sangue. Direi che al di là della gravità del fatto è un segnale devastante al Paese. Non so dire se i ministri della prima Repubblica si sono mai permessi di chiedere un privilegio. ci riserviamo tutte le valutazioni del caso". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s, durante la conferenza stampa di presentazione degli emendamenti del M5s relativi alla manovra, in relazione alla notizia che il ministro dell'Agricoltura avrebbe fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma-Napoli. (Public Policy) @PPolicy_News VAL 221216 nov 20

GOVERNO, MAGI: LOLLOBRIGIDA MINISTRO SOVRANITÀ FERROVIARIA?

(askanews) - "Dalla sovranità alimentare per l'Italia alla sovranità ferroviaria per se stesso. Se risultasse vera la notizia che Lollobrigida ha fatto fermare un treno, non dovrebbe attendere oltre e correre in Parlamento a spiegare. I cittadini, già vessati da un sistema di trasporti nazionale penoso, devono anche subire l'umiliazione di un ulteriore ritardo per le esigenze di un ministro. Il vero problema, è che questa classe politica oggi al governo non si sente amministratore pro tempore del Paese ma padrone dell'Italia, tanto da sentirsi in diritto di bloccare i treni". Lo afferma il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. Pol/Bac

RENZI, 'SE VERO DA LOLLOBRIGIDA ABUSO SENZA PRECEDENTI, CHIEDEREMO DIMISSIONI'

(Adnkronos) - "Se il ministro LOLLOBRIGIDA ha davvero fermato un treno Alta Velocità in una stazione sul percorso Roma-Napoli ed è sceso proseguendo poi in macchina siamo in presenza di un abuso di potere senza precedenti. I ministri possono usare i mezzi dello Stato ma non possono fermare i treni di tutti i cittadini. Se la notizia sarà confermata chiederemo in Aula le dimissioni di LOLLOBRIGIDA". Così Matteo Renzi sui social. (Mon/Adnkronos)

