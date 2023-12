“LO ‘SCHWA’ E LA TEORIA DEL GENDER SONO LE NUOVE FORME DI PATRIARCATO” – LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, EUGENIA ROCCELLA, EVOCA I “NUOVI RISCHI” PER LE DONNE: “LA NEGAZIONE DELLA PAROLA ‘DONNA’ È UNA NUOVA FORMA DI OPPRESSIONE” – LA LESBO-ATTIVISTA ANNA PAOLA CONCIA APPROVA: “SONO STATA DEFINITA FASCISTA, IO MI BATTERÒ SEMPRE CONTRO TUTTO QUESTO. NON È CASUALE CHE LE GRANDI LEADER EUROPEE SONO SEMPRE STATE DI DESTRA” – LA REPLICA DI ELLY SCHLEIN: “ANCORA NON HANNO SPIEGATO COSA SIA IL GENDER DI CUI PARLANO TANTO…”

Estratto dell’articolo di Serena Riformato per “la Stampa”

eugenia roccella ad atreju 3

Ad Atreju la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella parla di patriarcato. Per affermare due concetti. Primo: è soprattutto un problema degli altri. «Esiste in maniera feroce in gran parte del mondo», dice la ministra, «in Iran e in Afghanistan», dove le donne lottano «per essere libere di avere un corpo di donna». […]

intervento di paola concia ad atreju

In Occidente si affaccia un'altra minaccia nei confronti del femminile: «Ci sono nuovi rischi, non so se possiamo definirli neo-patriarcali», annuncia la ministra. «La questione del gender – dice – nega l'identità femminile, nega che le donne siano donne proprio perché hanno un corpo di donna». L'accusa è rivolta a due nemici della destra: «lo "schwa"», un simbolo grafico utilizzato per non specificare il genere del sostantivo[…]«la negazione della parola donna» si può considerare «una nuova forma di oppressione, una nuova forma di patriarcato».

[…]In videocollegamento con il palco di Atreju c'è anche Paola Concia, organizzatrice di Didacta Italia, attivista Lgbtq+, […] L'ex deputata dem concorda con la ministra: «Sono stata definita fascista, io mi batterò sempre contro tutto questo: le teorie gender che cancellano le donne sono teorie che io non condivido».

eugenia roccella ad atreju 2

E si toglie un sassolino dalla scarpa, racconta di aver sempre combattuto contro i pregiudizi, «come la settimana scorsa quando sono stata attaccata per la mia biografia e non per quello che volevo fare». Eppure, secondo Roccella, a destra c'è più libertà per le donne: «Non è casuale che le grandi leader europee sono sempre state di destra: da Angela Merkel a Margaret Thatcher». E perché? «A destra – conclude la ministra della Famiglia – c'è amore per la libertà, una donna può affermarsi più che a sinistra». Replica la segretaria dem Elly Schlein: «Ancora non hanno spiegato cosa sia il gender di cui parlano tanto. Rivendichiamo le battaglie per l'eguaglianza, la parità di genere, i diritti lgbt, per l'Ue: questi sono già diritti fondamentali».

eugenia roccella ad atreju 1