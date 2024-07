“LULA È IL PERFETTO DINOSAURO IDIOTA” - IL PRESIDENTE ARGENTINO MILEI SI SCAGLIA CONTRO IL COLLEGA BRASILIANO (FILO PUTINIANO): “DOPO LE SUE AGGRESSIONI, LULA SI LAMENTA PERCHÉ GLI RISPONDO CON LA VERITÀ: È STATO IN PRIGIONE PER CORRUZIONE ED È UN COMUNISTA" - I DUE NON HANNO ANCORA AVUTO UN COLLOQUIO, SEBBENE MILEI SIA AL GOVERNO DA QUASI SETTE MESI...

JAVIER MILEI

(ANSA) Il presidente argentino, Javier Milei ha iniziato la giornata con un post su X contro "il perfetto idiota dinosauro", definizione che sembra aver riservato per il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva. Per Milei, il perfetto idiota è colui che si "mangia il caso Bolivia e mi critica per non averlo dichiarato immediatamente". "Il perfetto idiota - scrive Milei - sa della frode montata in Bolivia e, invece di accettare il suo errore, mi critica per aver messo in mostra la sua stupidità".

lula

"Dopo le aggressioni di Lula (in particolare la sua forte ingerenza nella campagna elettorale e il solido sostegno alla campagna più sporca della storia) si lamenta perché gli rispondo con la verità (è stato in prigione per corruzione ed è un comunista)", prosegue il capo di Stato.

"Sono così questi idioti che esaltano la forma per mancanza di contenuti e che sono anche schiavi dell'involucro, che li rende funzionali ai governi corrotti... Se avessimo fatto le cose come diceva questo grande dinosauro idiota - evidenzia - La Libertà avanza avrebbe perso". "Non lo abbiamo ascoltato e abbiamo vinto e siccome non riesce ad assimilare il suo errore, fa una critica politicamente corretta. Sono parte del fallimento argentino", conclude Milei.

