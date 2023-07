“IL M5S CHE DA ANNI INCHIODA IL PARLAMENTO ALLE MOZIONI DI SFIDUCIA PER AGGHINDARSI ALLA PASSERELLA È IL MOVIMENTO DEL NIENTE” - MATTIA FELTRI: “MENTRE LA SICILIA BRUCIA E LA GENTE MUORE, IL PARLAMENTO IERI SI È DEDICATO AL NIENTE. CIOE’ ALLA MOZIONE DI SFIDUCIA A DANIELA SANTANCHÈ. DI VENTISEI MOZIONI DI SFIDUCIA INDIVIDUALE NELLA STORIA REPUBBLICANA, UNA HA OTTENUTO ESITO POSITIVO E VENTICINQUE NON HANNO OTTENUTO NIENTE PERCHÉ ERANO IL NIENTE. L'UNICA CON ESITO POSITIVO, MINISTRO GUARDASIGILLI FILIPPO MANCUSO, ANNO 1995, L'HA AVUTO PERCHÉ FU CHIESTA DALLA MAGGIORANZA…”

MATTIA FELTRI

Mattia Feltri per “la Stampa”

Mentre la Sicilia brucia e la gente muore, il Parlamento ieri si è dedicato al niente. I ministri schieratissimi a far da guardia armata al Senato a Daniela Santanchè, tutti lì, nessuno in Sicilia, erano l'immagine del niente. Il dibattito parlamentare che ne è scaturito è stato il dibattito sul niente. I senatori accigliati e battaglieri erano accigliati e battaglieri sul niente.

La mozione di sfiducia del singolo ministro era il niente ed è sempre stata il niente. Di ventisei mozioni di sfiducia individuale nella storia repubblicana, una ha ottenuto esito positivo e venticinque non hanno ottenuto niente perché erano il niente. L'unica con esito positivo – ministro guardasigilli Filippo Mancuso, anno 1995 – l'ha avuto perché fu chiesta dalla maggioranza.

Le altre venticinque, chieste dalla minoranza, siccome la minoranza non diventa maggioranza, erano il niente ridipinto di niente. Il Movimento cinque stelle che da anni inchioda il Parlamento alle mozioni di sfiducia per agghindarsi alla passerella del niente è il Movimento del niente.

Il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, che ieri era in aula e non in Sicilia, è il ministro del niente. Tutto quanto ormai si discuta in Parlamento lo si discute per la bella recita del niente e per far colpo col niente dentro un dibattito pubblico sul niente di modo che ci si possa indignare e accapigliare per il niente. Intanto Palermo è in fiamme, coperta di fumo, col rischio diossina, l'energia elettrica saltata, gli abitanti chiusi in casa, sei morti, in fiamme l'intera Sicilia e mezzo sud ma niente, dalla messinscena non li scuote niente, preferiscono il niente.

