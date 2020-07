2 lug 2020 09:44

“IL M5S È DIVENTATO IMPROVVISAMENTE GARANTISTA, OVVIAMENTE SOLO PER I SUOI” – IL SINDACO DI PARMA (EX GRILLINO) FEDERICO PIZZAROTTI: “È EVIDENTE CHE DA OPPOSIZIONE A FORZA DI GOVERNO CAMBIA IL MODO DI VEDERE LE COSE. IL TEMA VERO È LA SEMPLIFICAZIONE” – VI CHIEDETE PERCHÉ VOGLIONO RIVEDERE L’ABUSO D’UFFICIO? PER SALVARE LE CHIAPPE ALLE SINDACHE RAGGI E APPENDINO…