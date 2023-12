26 dic 2023 15:26

“IL M5S NON CERCA SPONDE CON DI MAIO” – CONTE, PREOCCUPATO CHE LUIGINO POSSA OFFUSCARE LA SUA LUCE DI LEADER DELL'OPPOSIZIONE (WANNABE), SMENTISCE CON PERFIDA ACIDITÀ LA NOTIZIA DI “REPUBBLICA” SULLA TELEFONATA DI UN DIRIGENTE GRILLINO A LUIGINO, PER CERCARE UNA STRATEGIA COMUNE CONTRO LA MELONI SUL MES: “ONESTAMENTE NON MI RISULTA. E COMUNQUE IL MOVIMENTO NON HA BISOGNO DI NESSUNA PROVA TESTIMONIALE. GLI ATTI SONO TUTTI CORREDATI DA PUNTUALI PROVE”