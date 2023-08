Vittorio Feltri 2

Un polverone, quello sollevatosi in questi giorni a seguito delle parole del cronista Andrea Giambruno, marito della Premier Giorgia Meloni, che in diretta su Rete 4 aveva sottolineato come il fatto di essere ubriachi […] aumenti il pericolo di cadere vittima di abusi.

Esplosa in poche ore la polemica […], l'occasione si era fatta ghiotta per decine tra i più importanti "intellettuali" del Paese, pronti a far sapere al mondo quale fosse la propria posizione in merito. Tra questi - "ovviamente", scrive qualche utente sui social definendola la "classica radical chic" - non era mancata Chiara Ferragni.

[…] Un'accusa netta ad Andrea Giambruno, […] pronunciata […] sul proprio profilo Instagram:

"Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro". Parole […] che hanno fatto alzare qualche sopracciglio.

A lasciare interdetti molti, in particolare, sarebbe la generalizzazione fatta da Ferragni nei confronti dell'intero genere maschile, accusato di rappresentare "Il problema". […] Il genere maschile resta, per l'influencer, "Il problema".

[…] A commentare l'uscita da più voci considerata infelice, è stato Vittorio Feltri […], lasciando ben poco spazio alle interpretazioni riguardo a quale sia un sentire diffuso attorno alle parole dell'influencer: "Ma che c***o dice Ferragni, se una si ubriaca o si droga è chiaro che se incontra lo stron** rischia".

Una frase che, nuovamente, sottolinea l'approvazione di Feltri nei confronti della frase di Giambruno.

Riguardo alla generalizzazione nei confronti dell'intero genere maschile individuato come problema, poi, il commento è tagliente: "Dà delle bestie a tutti gli uomini e scade nell'insulto gratuito, non c'è molto altro da dire".

Ad accompagnarlo, una battuta: "Se noi siamo bestie loro cosa sono? In vita mia sarò andato a cena con almeno 12mila donne. Nessuna mi ha mai offerto". Il giornalista conclude dicendo di non conoscere Chiara Ferragni, ma solo il marito, Fedez

