“MA DOVE STA LA SINISTRA?” - DOPO ZINGARETTI E CONTE, BETTINI DA’ IL BACIO DELLA MORTE ANCHE ALLA SCHLEIN: "NEL PARTITO C'È L'APOLOGIA DELLO STATUS QUO" – ANCHE ORLANDO SI SCHIERA CON ELLY (GIUSTO PER AFFOSSARLA UN PO’) – LA CANDIDATA MULTIGENDER ALLA SEGRETERIA PD RIFILA UNA SUPERCAZZOLA DI ALTO PROFILO SULLA NECESSITA’ DI “CAMBIARE IL MODELLO DI SVILUPPO” – FOTO DI LUCIANO DI BACCO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da www.repubblica.it

goffredo bettini foto di bacco (6)

"Occorre avere un punto critico sull'oggi. Ma il problema è che nel Partito Democratico c'è l'apologia del mondo com'è. Ecco perché mi interessa molto il programma di Elly Schlein che pone al centro questa questione". Così Goffredo Bettini, nel corso della presentazione del suo libro A sinistra.

Da capo (PaperFIRST) a Roma a cui hanno partecipato Elly Schlein, Andrea Orlando e Roberto Morassut. E proprio Orlando, nel corso della serata, ha confermato il suo appoggio alla candidatura di Schlein alla segreteria Dem.

andrea orlando elly schlein foto di bacco

"Non dico che Elly abbia già messo in campo tutte le risposte, ma se non ti poni neanche le domande allora sei destinato alla subalternità", ha detto Orlando. "Noi non siamo qui per fare una resa dei conti identitaria - ha aggiunto Schlein - ma per sfidare le culture politiche che hanno costruito il Pd su come cambiamo questo modello di sviluppo che non funziona più".

andrea orlando elly schlein veronica gentili goffredo bettini roberto morassut foto di bacco (2)

