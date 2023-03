“MA TU LO SAPEVI CHE CLAUDIO DESCALZI LO CHIAMANO SIDDHARTHA?” - IL RACCONTO DEL “FOGLIO” DI UNA CENA POTENTONA, ALLO “SPAZIO NOVECENTO” A ROMA, CON SEI MINISTRI, UN CARDINALE, BANCHIERI E ALTI BUROCRATI - SUL MENÙ, LE NOMINE: ALL’ENI SALGONO QUOTAZIONI DEL COMANDANTE DELLA GUARDIA DI FINANZA, ZAFARANA, COME POSSIBILE PRESIDENTE, COSÌ COME QUELLE DI DIANA BRACCO. ALLE FERROVIE, SALVINI DESIDERA COME AD FABRIZIO FAVARA - A ENAV, L’AD PUÒ ESSERE PASQUALINO MONTI - A LEONARDO LA ROSA DEGLI AD È RISTRETTA A TRE: MARIANI, TUCCI, CUTILLO. DA NON SOTTOVALUTARE ANCHE FERRUCCIO RESTA…

Estratto dell’articolo di Carmelo Caruso per “il Foglio”

Roma. Direttore, abbiamo parlato con l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Credici, lo chiamano Siddhartha! […] Siamo finiti all’evento più esclusivo del 2023. […] L’evento lo ha organizzato il senatore di FdI, Riccardo Pedrizzi, 79 anni, presidente dell’Ucid Lazio. […] L’invito ufficiale recita: sei ministri, un cardinale, il vicepresidente del Senato, la presidente di Ania, il direttore delle Dogane, l’ex presidente del Cnel, ex ministri, banchieri e l’ad di Eni. E’ una sbornia, in tutti i sensi.

L’appuntamento è alle ore 20. Spazio novecento, fermata metro Eur Palasport. Il borsino degli autorevoli esplode. L’ultim’ora: sarà presente il vicepremier Antonio Tajani. […] Descalzi, l’irrinunciabile di Giorgia Meloni, l’ad che riscalda le case degli italiani […] “Descalzi è per tutti Siddhartha. Se avrai il privilegio di vederlo, capirai. Non mangia nulla. E’ un asceta. Dicono che abbia un menù ad hoc. […]”. […] all’Eni salgono quotazioni del comandante della Guardia di Finanza, Zafarana, come possibile presidente, così come quelle di Diana Bracco.

Alle Ferrovie, Matteo Salvini desidera “come ad Fabrizio Favara. Ma io ovviamente non le ho detto nulla. Queste sono settimane decisive. E’ il falò del manager”. […] La ministra della famiglia e della natalità, Eugenia Roccella, incede seguita da Giancarlo Abete, ex presidente della Figc. Il gentiluomo con gli occhiali d’oro che sta in disparte è l’ad di Invitalia, Bernardo Mattarella. Improvvisamente qualcosa di sensazionale. Uomini e donne si genuflettono: “Eminenza!”. Entra il cardinale Giovanni Battista Re. A pochi metri, il direttore delle Dogane, Roberto Alesse. Un momento. “E’ arrivato! C’è Descalzi”. Roma sembra Lhasa, la capitale del Tibet: “E’ il divino. E’ Siddhartha”. […]

Avevamo detto che Descalzi è Siddhartha. La folla ci travolge. […] per fortuna ci soccorre Gianfranco Rotondi, il vero Jep Gambardella dello Scudo Crociato […] “Innanzitutto un giornalista scrupoloso deve distinguere il metodo”. […] “Esiste il metodo ‘margherita’. Una partecipata per volta come i petali. L’altro metodo è il conclave. Tutti i leader chiusi in una stanza e spartizione scientifica”.

Al momento sta prevalendo il metodo “margherita” e il ticket. Se il presidente viene espresso da FdI, l’ad non può che essere di Lega e FI. Questa settimana a Palazzo Chigi si sfoglia il petalo Enav. Mentre ragioniamo con Rotondi scorgiamo l’ex ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, e poi Massimo Garavaglia che saluta, a sua volta Deborah Bergamini, deputata e amica di Marina Berlusconi. […] Quindi a Enav, l’ad può essere Pasqualino Monti, già capo dell’autorità portuale di Palermo, mentre per il ruolo di presidente si fa il nome di un “conte” della Lega.

[…] un potentissimo […] ci sussurra all’orecchio che Zafarana, “anche se ottiene un anno di proroga, come comandante generale della GdF, rischierebbe, di rimanere senza nulla nel 2024. Al momento, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, vorrebbe tanto confermarlo. Zafarana può dunque ambire alla presidenza di Eni o di Leonardo. A Leonardo la rosa degli ad è ristretta a tre: Mariani, Tucci, Cutillo. Da non sottovalutare anche Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico di Milano, come presidente. Giuseppina Di Foggia potrebbe invece andare ad Amco, perché a Enel il nome di Luigi Ferraris è solido. La Lega sta conducendo una battaglia durissima contro Stefano Donnarumma.

Come dimenticare, dicono con malizia eccessiva, che era vicino ai 5s? […]

Mentre cerchiamo di ottenere questa difficilissima nomina, Siddhartha/Descalzi si siede al tavolo con Gasparri, il cardinale Re, il direttore delle Dogane, Alesse (ha una formidabile tracolla di pelle) e la ministra Roccella. Per chi è in piedi sta per finire: o la sedia o l’uscita. Pedrizzi annuncia: “Siamo onorati di avere il vicepremier Tajani”. Applausi. […] Pedrizzi chiama sul palco Descalzi e lui: “Siamo una grande nazione manifatturiera, una nazione che trasforma, ma per trasformare abbiamo bisogno di energia altrimenti siamo come una Ferrari senza benzina” (sala: “Bravo!!!”). Dobbiamo portare a casa il gas nostro, quello che abbiamo scoperto, ma per farlo serve continuità” (sala: “Che testa!).

Tajani, ispirato come non mai, non perde l’occasione e dice: “Il mio partito vuole in Eni la continuità, vuole che il suo ad vada avanti (sala: “Antonio! Antonio!”). Non vi diciamo come, e non vi dichiariamo con quale tasso alcolico, ma, come abbiamo raccontato all’inizio, stringiamo la mano a Descalzi. Siddhartha corre via (ha mangiato solo riso bianco) […]